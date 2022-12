L'horoscope du samedi 3 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Encore chez vous, la Lune forme un bon aspect avec Vénus qui serait top pour le 3e décan, si la planète d'amour n'était pas trompeuse en ce moment. Soyez vigilant. Sa relation avec Neptune peut la rendre très romantique pour certains, qui croiront en des apparences qui cachent une vérité moins belle que ce qu'ils voient. Et surveillez aussi vos dépenses, elles peuvent être excessives.

Taureau

Si vous vous sentez un peu déstabilisé intérieurement, c'est normal. La conjoncture manque de signes de Terre et vous n'êtes pas rassuré par la situation. La semaine prochaine, Mercure entrera en Capricorne (signe de Terre) où elle restera jusqu'au 11 février ; vous serez alors en pleine possession de vos moyens intellectuels et de communication, ce qui n'était pas le cas ces jours-ci.

Gémeaux

Un week-end qui commence bien pour la plupart des Gémeaux, grâce à vos amis, avec lesquels vous avez projeté une sortie, ou grâce à un rendez-vous amoureux. Cela dit, certains doivent se méfier : d'eux-mêmes pour ceux nés autour des 8 et 9 juin ; avec Mars sur votre Soleil, vous pouvez avoir une douleur agaçante. Des autres et de leurs mensonges pour ceux nés vers le 13 juin.

Cancer

Vous aurez encore une obligation, quelque chose qui fait que vous vous sentiriez coupable si vous tentiez de le zapper. Faites-le et vous aurez la conscience tranquille. Cela dit, vous pouvez être très fatigué (Mars en secteur 12, de passivité) et vous sentir incapable de faire le moindre effort. On peut en effet envisager que vous ayez attrapé quelque chose et que ça traîne en longueur.

Lion

C'est un bon week-end pour vous évader, pour prendre de la distance kilométrique mais aussi pour vous changer les idées et tenter de voir la vie sous un autre angle. L'un pouvant aller sans l'autre ! En effet, vous changer les idées peut se faire grâce à un bon film, un bon livre, une exposition et même parfois grâce à une brocante. Vous aimez les objets... mais il faut qu'ils soient beaux.

Vierge

Vous risquez de vous sentir encore trop nerveux. Le mieux si vous ne pouvez pas vous dépenser dans le boulot, c'est de faire de l'exercice, chacun à votre manière ! Le fait que Mars soit rétrograde indique que vous ne vous dépensez pas assez, ou alors que vous ne vous y prenez pas de la bonne manière et les énergies s'accumulent... Au risque de créer de la colère, du ressentiment.

Balance

Si vos relations avec quelqu'un de votre entourage sont houleuses, ayez une bonne explication pour assainir la situation. Garder les choses ne fera qu'empirer la situation. Cela s'adresse au 2e décan en particulier, mais vous pouvez tous ressentir les effets de Mars à travers des jalousies, autant de votre part que de celle de votre entourage. Et que ce soit dans le domaine privé ou professionnel.

Scorpion

Vous aurez sûrement envie de faire autre chose, mais il vous est conseillé de vous occuper de votre courrier, de votre compte en banque, bref de faire du ménage dans vos affaires ! Vérifiez bien vos relevés bancaires, une erreur pourrait s'être glissée (Neptune et Vénus en dissonance). Par ailleurs, 3e décan, vous pourriez douter de la sincérité des sentiments de votre chéri/e.

Sagittaire

Mercure est sortie des griffes de Neptune et elle traverse votre 3e décan, boostée par la Lune. Vous serez plus drôle, plus observateur et joueur que jamais. Votre esprit critique sera accentué, mais il vous sera utile et ne sera pas méchant (a priori). Toutefois, Vénus est encore fâchée avec Neptune, aussi ne vous trompez pas sur vos sentiments ou ceux de l'autre. Et surveillez votre argent.

Capricorne

La Lune formera pendant quelques heures un angle harmonieux avec Saturne, votre planète. Vous aurez raison de rester ferme, tout en n'étant pas insensible. Il vous faudra, 3e décan surtout, trouver un équilibre entre trop et trop peu de sévérité, face au laxisme de certains. Vous supportez de moins en moins ceux qui se plaignent de tout et ne font rien !

Verseau

Ce n'est pas le ciel qui vous sourit, il n'est que le reflet de votre sourire à vous. A quelques exceptions près, vous avez de la joie dans votre coeur, profitez-en à fond. Et même si ce que je vous dis ne vous " parle " pas, cherchez bien au fond de vous : il y a sûrement quelque chose qui est capable d'effacer tout ce qui est un peu noir en ce moment. Vous avez beaucoup de ressources !

Poissons

Au zénith de votre zodiaque, Mercure s'est éloignée de la perturbante Neptune et vous pouvez à présent écouter ce qu'on vous dit sans craindre qu'on vous mente, ou qu'on tente de vous influencer dans vos croyances, ou encore de vous dissimuler une vérité. Cela peut être personnel, comme cela peut venir de votre supérieur et même parfois des politiques !

