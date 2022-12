L'horoscope du dimanche 4 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est une journée idéale pour profiter de tout ce que la vie peut vous offrir de délicieux : un moment amoureux, un bon repas ou des échanges enrichissants. Bref, c'est donc une journée où il faut saisir toutes les occasions qui passent ; mais ne laissez pas de côté ce que vous pourriez avoir à faire dans la maison ou le jardin : plus vous ferez des choses utiles, plus vous serez content.

Taureau

La Lune traverse votre signe, 1er décan aujourd'hui, aussi vos conseils seront appréciés par votre entourage, mais ne soyez pas trop insistant, laissez l'autre choisir. En général, quand vous trouvez que vos idées sont bonnes, vous ne lâchez pas prise tant que l'autre ne les a pas appliquées. Mais si vous sentez que vous allez peut-être trop loin, faites marche arrière.

Gémeaux

Vous aurez envie de rêvasser, de traîner, de remettre à demain, et c'est probablement parce qu'on vous imposera de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Plus on vous demande de faire telle ou telle chose, et moins vous avez envie de vous y mettre. Il faut vraiment que ça vienne de vous, que vous soyez conscient peut-être de l'urgence de la situation.

Cancer

Vous avez un projet avec des amis ? Cela tombe bien, la conjoncture favorise à la fois les projets et les amitiés ! Et si vous n'avez rien en vue, rameutez les copains. Vous devriez passer une journée qui correspondra à ce que vous en attendez. Toutefois, une petite crise dans le domaine sentimental ou financier pourrait vous " travailler " à l'arrière-plan. Mettez-la de côté juste pour aujourd'hui.

Lion

Hier vous vous évadiez, aujourd'hui vous rêverez. Mais veillez, 3e décan, à ne pas vous emballer pour quelqu'un qui n'est pas votre genre. D'ailleurs, vous le sentirez. Vous capterez quelque chose que vous ne pourrez peut-être pas définir et qui vous refroidira rapidement. Ne vous laissez surtout pas abuser par de belles apparences, il n'y a peut-être rien derrière.

Vierge

Un dimanche à la campagne ? En tout cas vous aurez besoin de changer d'horizon, de vous retrouver dans la nature, cette nature que vous aimez et que vous soignez. On dit que vous avez la main verte, mais si ce n'est pas la flore qui vous intéresse, c'est la faune, les petits animaux, votre chien, votre chat, avec qui vous aurez des moments réjouissants aujourd'hui.

Balance

Si vous voulez attirer quelqu'un dans vos filets, vous avez des armes de choix aujourd'hui et en particulier un magnétisme qui attirera les autres malgré eux. Cela vaut autant pour les célibataires que pour ceux qui sont en couple. Simplement, si vous êtes en couple, il faudra faire attention parce que l'autre sera jaloux des regards qui se poseront sur vous.

Scorpion

Vénus étant valorisée aujourd'hui, il y aura de l'amour dans l'air, et même de l'amour inconditionnel pour ceux du 3e décan. Veillez à ne pas trop idéaliser l'autre ! En effet, Vénus est en dissonance exacte avec Neptune et vous trouverez que votre chéri/e a toutes les qualités. Ce qui est normal quand on est amoureux, mais en tant que Scorpion, vous pourriez être vite déçu.

Sagittaire

Un dimanche que vous souhaiteriez paisible, mais soit vous vous sentirez patraque parce que vous avez mal digéré le dîner de la veille, soit vous aurez des petites contraintes. Du courrier en retard, des rangements à faire chez vous, quelqu'un à voir et que vous n'appréciez pas, mais vous êtes obligé... Et certains, toujours sensibles à Vénus-Neptune seront en pleine désillusion.

Capricorne

Profitez de ce dimanche pour faire ce que vous aimez le plus, aller voir une expo, visiter les brocantes, les antiquaires, et trouver pour un bon prix un objet qui vous plaira. Quelque chose d'ancien (la plupart des Capricorne n'aiment pas le moderne, l'art contemporain) un objet qui est donc chargé de souvenirs d'une époque où vous n'étiez peut-être pas né.

Verseau

Vous devriez rester chez vous et vous ressourcer, en dépit des bons aspects de Mars qui vous poussent à sortir de votre lit de bonne heure et à être hyper-actif. Un peu moins, éventuellement, depuis que la planète est rétrograde (31 octobre), mais quand même : vous avez besoin de dépenser votre énergie, celle qui fait que vous tenez le coup, quelle que soit votre charge de travail.

Poissons

En-dehors d'un petit déplacement qui est au programme pour certains, il devrait y avoir un ou des échanges positifs et qui vous permettront d'y voir plus clair. L'une de vos relations semble vous fuir, vouloir s'échapper et le mieux est de le/la mettre face à ses responsabilités. Ça ne sera peut-être pas du gâteau pour vous, qui n'aimez pas les confrontations, mais ce sera utile.

