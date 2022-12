L'horoscope du mercredi 30 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ce sera une question de limites aujourd'hui ! Vous aurez du mal à vous arrêter, à ne pas chercher à vous dépasser ou à dépasser les autres. Il est vrai que la rivalité stimule toujours le vrai Bélier (sinon c'est votre que votre ascendant vous commande) et qu'en ce moment il n'est pas exclu que justement, il y ait un/e rival/e à dégommer. On peut vous faire confiance pour agir comme il le faut.

Taureau

Aucune contrainte, apparemment, et même plutôt un sentiment de liberté qui ne s'expliquera pas par les événements de la journée. C'est intérieurement que vous vous sentirez autonome et capable de décider de tout par vous-même, sans vous en remettre à une " autorité " supérieure. Hier vous étiez tenté de subir les contraintes, mais aujourd'hui vous ruerez dans les brancards.

Gémeaux

Autant hier vous étiez sur les nerfs, autant aujourd'hui vous pourriez être indolent... Mais il se pourrait que ce soit fait exprès pour énerver l'un de vos proches qui est sur votre dos en permanence et qui commence à vraiment vous sortir par les trous de nez. Il ou elle se permet de vous donner des conseils, qui sont plus des ordres (selon vous) que des suggestions.

Cancer

Vous serez nettement plus positif et zen qu'hier ! Peut-être parce que vous aurez mieux dormi que ces derniers jours, ou que vous aurez fait quelque chose pour vous détendre et ne plus avoir de ressentiment, ou moins ! La conjoncture indique vraiment un assouplissement, plus de bienveillance de votre part... Mais il est possible que ça ne soit qu'un voeu pieux...

Lion

Les planètes rapides sont toujours bien placées, sauf la Lune. Cela signifie qu'intérieurement vous douterez de vos chances, ce qui est vraiment dommage car vous risquez de le regretter par la suite. Saisissez ce qui se présente, mais je vous concède que vous avez raison de douter, non pas de vos chances, mais des personnes qui vous feront des offres aujourd'hui et demain.

Vierge

On vous jouera du violon pour vous attendrir, probablement un membre de votre famille qui voudrait que vous fassiez quelque chose pour lui ou pour elle. Réfléchissez bien et sachez dire non si, objectivement, vous ne pouvez pas accepter. Il n'y pas de mal à savoir refuser quelque chose et vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Vous ne pouvez pas, point barre.

Balance

Un petit nuage dans le bleu du ciel de cette période qui vous est favorable. Rien de grave, c'est votre imagination qui vous jouera des tours ! Vous aurez l'impression d'avoir attrapé quelque chose, ou alors, dans un autre registre, d'avoir mal agi ou d'avoir fait quelque chose de travers. Mais même si c'est le cas, inutile de vous auto-flageller pour autant.

Scorpion

Peut-être avez-vous suivi les conseils d'hier ? En tout cas, vous serez nettement plus détendu aujourd'hui, plus sûr de vous et de vos capacités. Votre intuition fonctionnera au doigt et à l'oeil, il vous suffira d'écouter vos petites voix intérieures pour deviner ce que les autres ne vous disent pas. Même à la radio et la télé, vous sentirez qu'on essaye de vous embrouiller.

Sagittaire

La Lune étant en Poissons jusqu'à vendredi, évitez de vous noyer dans vos émotions. Vous aurez tendance à être un peu trop réactif dès que vous aurez l'impression qu'on vous porte atteinte. Il est vrai qu'on peut vous tenir des propos un peu désobligeants, ou hypocrites mais vous feriez mieux d'en rire car il n'y a rien de mieux pour désarçonner un interlocuteur agressif.

Capricorne

Cette Lune des Poissons est plutôt positive pour vous, elle occupe un secteur qui vous incite à communiquer davantage, et surtout à vouloir aider en donnant des conseils, ou tout simplement votre avis. Mais est-ce que vous serez écouté ? Là est tout le problème, car Mercure (la planète des échanges) occupe votre secteur 12 et que celui-ci concerne surtout le dialogue intérieur.

Verseau

Il se pourrait bien qu'on vous parle d'argent aujourd'hui, et probablement pour vous faire une offre. Toutefois, il n'est pas exclu que vous ayez tout simplement une rentrée et que vous vous posiez des questions : dois-je mettre cette somme de côté, ou puis-je la dépenser pour telle ou telle chose. Faites attention, il se pourrait que vous ne maîtrisiez pas vos dépenses jusqu'à vendredi.

Poissons

La Lune va traverser votre signe jusqu'à vendredi, accentuant votre sens du devoir et vous donnant l'impression que vous manquerez de temps pour faire tout ce que vous avez à faire. Le fait est que Mars est encore et toujours en dissonance avec vous, ainsi qu'avec Mercure et Vénus. Dites-vous qu'en voulant accélérer vous serez maladroit, et qu'en plus vous serez mécontent de vous !

