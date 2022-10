L'horoscope du Gémeaux pour le mois de novembre 2022

Que réservent les astres aux Gémeaux au mois de novembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Climat général

Le Scorpion est aux commandes depuis le 23 octobre, le 1er décan a déjà passé son tour. Quel que soit votre décan, ce signe éclaire un secteur de votre zodiaque lié au travail, à la vie quotidienne et aux habitudes qui la composent. Et c'est ce qui risque de vous ennuyer ce mois-ci : faire tous les jours la même chose (métro-boulot-dodo) risque de vous décourager, même si vous avez beaucoup à faire et qu'on vous met la pression pour que vous travailliez davantage. De plus, vous n'avez pas vraiment le soutien de Mars, planète des énergies. Elle est dans votre signe, mais elle rétrograde et vous vous fatiguez plus rapidement que de coutume (3ème décan surtout).

Vie quotidienne

Mars est toujours dans votre signe et peut vous donner la niaque, vous inciter à mettre toute votre énergie pour attaquer ou pour vous défendre. À moins que vous n'ayez quelque chose à démarrer, un nouveau travail par exemple. Mais d'abord, Mars est dans votre 3ème décan, donc peu active sur les deux autres et ensuite, elle est en dissonance avec Neptune, ce qui peut produire du doute, de l'incertitude. Dans certains cas, vous ne parviendrez pas à prendre de décision, ou alors vous vous laisserez influencer par quelqu'un. Attention, on pourrait vouloir vous voler, vous escroquer.

Vie amoureuse

Vénus se promène en Scorpion jusqu'au 16 novembre. Un signe d'Eau qui gère le secteur financier de votre thème. Mais il est également en lien avec votre vie sexuelle et elle peut avoir plus d'importance pendant les quelques jours où Vénus sera en relation avec vous (2ème décan jusqu'au 8 novembre, 3ème du 8 au 16 novembre). Célibataire, vous disposerez d'un magnétisme qui attirera les autres malgré eux, et ce, quel que soit votre âge. En couple, le désir pourrait renaître grâce à des fantasmes partagés. Après le 16, Vénus sera face à vous, en Sagittaire (1er décan et 2ème né avant le 10 juin). Célibataire : acceptez les invitations, vous pourrez croiser de nouvelles têtes et vivre d'agréables moments parce que vous plairez, ou que quelqu'un vous plaira. En couple, vous serez plus en harmonie qu'à d'autres moments, peut-être parce que vous serez plus conciliant/e.

En aparté

La nouvelle Lune se forme le 23 novembre et occupe déjà le Sagittaire (prochain signe). Elle est donc face à votre 1er décan, alors que Mercure et Vénus sont en parfaite conjonction, en Sagittaire, non loin de cette nouvelle Lune. Il est donc très possible que certains natifs de la fin du 1er décan fassent une rencontre, à la faveur de cette lunaison. Mettez toutes les chances de votre côté, arrangez-vous pour être à votre avantage en toute circonstance : toujours prêt/e (à faire des rencontres) !

