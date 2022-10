L'horoscope du Taureau pour le mois de novembre 2022

Que réservent les astres au Taureau au mois de novembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct en appelant au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

Le Scorpion a pris la place de la Balance, c'est le signe qui vous fait face sur la roue du zodiaque. Il représente vos relations avec les autres, avec votre partenaire affectif ou professionnel. Les équipes sont également représentées par ce Scorpion. Vous le savez peut-être, c'est un signe compliqué, en conséquence de quoi vos relations peuvent être compliquées ou alors, vous pouvez rechercher des personnes dont la personnalité est un petit peu compliquée... En outre, ceux que vous rencontrerez ce mois-ci seront souvent aussi jaloux et possessifs que vous. Cela dit, la conjonction du soleil avec Vénus nous indique que vous serez dans un processus d'accord, il faut donc vous montrer particulièrement diplomate et faire en sorte de donner aux autres autant que ce qu'ils vous donnent. S'ils ne vous donnent rien, faites-en de même.

Vie quotidienne

Mars occupera le signe des Gémeaux encore tout le mois de novembre. La planète est rétrograde, mais reste en dissonance avec Neptune. Cela signifie que vos actions et décisions seront marquées, comme en octobre, par le doute et l'incertitude. Il peut également régner une sorte de flou dans le domaine financier et comme nous sommes en période Scorpion, ce flou peut être accompagné ou être provoqué par une crise. On peut penser que vous serez "victime" d'une situation sur laquelle vous n'avez absolument pas de contrôle. Toutefois, Mars étant rétrograde, il est possible que la situation s'installe dans le temps, mais ne s'accentue pas. Et il est évident que cela impactera votre quotidien dans les moindres détails.

Vie amoureuse

Vénus aussi occupera le Scorpion jusqu'au 16. Elle s'adressera surtout au deuxième et au troisième décan, avec, pour le deuxième décan, une opposition à Uranus et pour le début du troisième, une dissonance avec Saturne. Des dissonances que vous connaissez parfaitement, la première créant de l'instabilité dans votre vie personnelle, ce qui vous donne l'impression de ne pas savoir où vous allez, ni quel est l'avenir de votre vie sentimentale. La deuxième provoquant de la frustration, ou un trop profond attachement à quelqu'un dont vous aimeriez vous détacher. Premier décan, Vénus en Sagittaire après le 16 novembre vous remplira la tête de fantasmes amoureux qui vous feront tourner la tête.

En aparté

La nouvelle Lune aura lieu le 23 novembre, sur le 1er degré du Sagittaire. Elle ne forme aucune dissonance et il semble qu'elle peut avoir un effet positif sur la crise, celle qui est générale, ou celle que vous traversez personnellement. Il ne s'agit pas d'être trop optimiste ou enthousiaste, mais d'essayer d'avoir un regard un peu plus positif sur la situation, ce dont vous êtes capable. Sauf peut-être si vous êtes de la fin du 2ème décan et du début du 3ème (né entre le 7 et le 13 mai) et que vous êtes sensible à la dissonance de Saturne. Celle-ci peut rendre pessimiste.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info