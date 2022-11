L'horoscope du Cancer pour le mois de novembre 2022

Que réservent les astres au Cancer au mois de novembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct en appelant au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

La période Scorpion vous est généralement très favorable et elle le sera encore plus cette année puisque le Soleil est entré dans le signe (le 23 octobre) en compagnie de Vénus et qu'ils vont faire la paire pratiquement jusqu'au 15 novembre. Évidemment, les planètes vont former des aspects avec Saturne, Uranus, mais le tout-puissant Soleil étant en phase avec vous, vous n'en aurez pas trop d'échos. Vous vous sentirez valorisé tout du long de cette période, séduisant, dans une ambiance amusante (des vacances peut-être ?). Vous serez également plus créatif que d'habitude et si vous êtes du 3ème décan, le retour de Jupiter en Poissons est un bon signe pour ceux qui veulent développer leur activité dans une autre direction, ou ajouter une corde à leur arc. En tout cas, vous vous sentirez poussé à aller de l'avant.

Vie quotidienne

Mars est en Gémeaux depuis le 20 août, mais elle sera plus forte ce mois-ci, car elle est une des planètes du Scorpion. Le point positif, c'est qu'elle recule et que le problème qu'elle représente (travail, santé) va prendre lui aussi du recul pour la majorité d'entre vous. Cela dit, elle est encore en dissonance avec Neptune tout le mois et les remous dont il a déjà été question, les manifestations, enfin tout ce qui peut déstabiliser votre quotidien sera encore d'actualité. D'une autre manière peut-être, mais n'oublions pas que le Scorpion domine et qu'il a la réputation d'être auto-destructeur. Vous comprendrez les raisons de ceux qui manifestent leur mécontentement, mais cela ne veut pas dire que vous approuverez leur méthode.

Vie amoureuse

Le Soleil et Vénus étant conjoints, l'accent est mis sur l'amour (l'argent aussi, pour certains). En couple, le Scorpion étant résilient, il est possible que l'amour ou le désir renaissent et que vous éprouviez des sentiments plus forts, plus intenses, mais aussi plus possessifs à l'égard de votre partenaire. Ou alors c'est lui/elle qui vous étouffera un peu sous des manifestations d'amour parfois excessives. Chez les célibataires, cette configuration sera très agréable parce que vous vous sentirez plus séduisant que d'habitude, vous aurez même peut-être plus de succès que vous n'en avez eu depuis longtemps ! Quoi qu'il en soit, il n'est pas impossible que vous fassiez une rencontre, que votre cœur batte la chamade... surtout le week-end du 5 novembre. Mais ça peut aussi être le contraire, hélas !

En aparté

La nouvelle Lune se forme le 23 novembre, dans le 1er décan du Sagittaire, mettant ce signe et sa symbolique au premier plan. Le Sagittaire, sportif entre tous, est bien en phase avec les compétitions qui vont se dérouler pendant la coupe du monde. Sur un plan plus personnel, c'est votre vie quotidienne et votre organisation qui seront la priorité de cette nouvelle Lune, avec probablement du nouveau dans ces domaines.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info