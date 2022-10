L'horoscope du Bélier pour le mois de novembre 2022

Que réservent les astres au Bélier au mois de novembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Climat général

Les influx du Scorpion ont un double effet sur vous. À la fois, ils créent une ambiance de crise - toute relative pour vous personnellement - et à la fois ils vous donnent des solutions pour résoudre les crises. Avec le Scorpion, on parle de crises liées à vos énergies ou aux énergies tout court, mais aussi de crise psychologique et comment la résoudre. Les influx du Scorpion vous seront utiles, car ils accentuent votre perspicacité et ils vont activer en vous le désir de mieux comprendre ce qui vous motive et ce qui motive les autres. Qu'il s'agisse de vos proches ou de personnes avec qui vous travaillez.

Vie quotidienne

Vous aurez encore affaire à Mars en Gémeaux, mais elle sera rétrograde ce mois-ci, très lente aussi et encore en dissonance avec Neptune à peu près jusqu'au 27. Le fait qu'elle soit rétrograde peut diminuer votre nervosité et votre tendance à trop disperser votre puissance de travail. Essayez de ne pas lâcher ce que vous faites en route : aller au bout de vos entreprises sera satisfaisant, parce que vous ne vous décevrez pas. Et ne décevrez pas non plus vos proches ! C'est surtout votre 3ème décan qui sera sensible aux influx de Mars, les autres décans étant plus sous l'influence du Scorpion : priorité aux finances pour les uns, à une énigme à résoudre pour les autres.

Vie amoureuse

Vénus sera encore conjointe au Soleil tout le mois, mais le Soleil étant en Scorpion, ce sera très différent du mois dernier. En outre, cela ne durera que jusqu'au 16. Vous aurez envie de passion, d'amours intenses et selon votre ascendant, vous aurez effectivement tendance à être profondément amoureux... ou pas. Attention à la jalousie avec Vénus Scorpion, qu'elle vienne de vous ou de l'autre. Évitez de surveiller votre partenaire et de critiquer tout ce qu'il ou elle fait. Sinon, ce sera la crise... Après le 16, avec Vénus en Sagittaire, ce sera tout le contraire : vous serez en confiance, optimiste et les rencontres seront plus faciles à faire que lorsque Vénus était en Scorpion (1er et 2ème décan).

En aparté

La nouvelle Lune aura lieu le 23 sur le 1er degré du Sagittaire. Elle aura pour but de donner la priorité à tout ce qui peut élargir votre champ d'action, vous donner plus de force, de puissance et parfois de reconnaissance de la part de votre entourage, privé ou professionnel. En même temps, le climat Sagittaire s'installera, ce sera le règne de la confiance, de l'optimisme et vous aurez de bonnes raisons d'y croire étant donné que la dissonance entre Mars et Neptune sera terminée (mais elle reviendra fin février et début mars 2023).

