L'horoscope du dimanche 25 décembre 2022

Bélier

Une belle journée, surtout parce que vous aurez des jouets tout neufs et que vous ferez donc des expériences nouvelles. Chacun à votre niveau, bien sûr, c'est-à-dire selon la nature des cadeaux que vous aurez reçus. Mais il est aussi possible que vous ayez changé quelque chose dans le programme qui est le vôtre tous les ans en ce jour particulier.

Taureau

Pour vous aussi il y a du changement ce jour de Noël, mais vous n'en serez pas content. In petto, vous vous direz que vous préférez vos habitudes à celles des autres. Vous serez obligé de suivre, mais ce sera vraiment contraint et forcé ! Toutefois, peut-être que vous pouvez refuser et que vous n'osez pas ? Il semble, d'après le astres, que vous vous sentiriez mieux si vous disiez non.

Gémeaux

Votre ciel s'éclaircit dès ce matin grâce à l'harmonie entre Lune et Jupiter. Vous vous sentirez loin de tout ce qui peut vous contrarier et jouer sur vos nerfs. L'éloignement peut être géographique (vous partez aujourd'hui en vacances), comme il peut être dans votre tête. Ce qui n'a pas le même résultat : s'éloigner psychiquement est plus efficace qu'une distance kilométrique.

Cancer

Évitez toute forme de parano ; ce n'est pas parce que vous interprétez une intention cachée derrière un cadeau comme étant mauvaise que c'est vrai ! Vous avez l'impression qu'un membre de votre famille vous déteste et qu'il ou elle vous a fait un cadeau par obligation... Mais vous sentez que ce cadeau n'est pas bienveillant et qu'il a été choisi pour vous déplaire.

Lion

L'ambiance sera plus à la fête aujourd'hui qu'hier ! En tout cas, les astres sont très favorables aux réunions, amicales ou familiales, surtout né en juillet. La Lune et Jupiter vous faisant les yeux doux, on peut aussi penser à un départ en vacances, pour les plus chanceux. 2ème décan, l'harmonie entre Lune et Mars indique une journée très amicale, ou avec de la nouveauté au programme.

Vierge

Il y a du boulot pour vous aujourd'hui ! Loin de vous reposer en ne faisant rien, vous serez même hyper-actif et vous traquerez, la moindre imperfection en vous ou chez vous. Le moindre grain de poussière ne survivra pas et si vous mangez trop, ou avez trop mangé hier soir, la diète sera au menu. Histoire de rétablir l'équilibre à l'intérieur de votre corps.

Balance

Une agréable Lune en Verseau fera de ce dimanche une des meilleures journées de la semaine (1er décan surtout) : vous serez en pleine possession de vos atouts séduction. Que vous soyez en famille ou chez des amis, voire en voyage, vous vous sentirez au top et les célibataires pourraient, s'ils sont avec des amis, tomber sur quelqu'un qui leur plaira.

Scorpion

Avec la Lune en Verseau, votre humeur peut être très versatile, vous serez peut-être trop sensible, mais il est vrai que cette journée promet d'être riche en émotions. Vous serez peut-être, et même très probablement en famille, et la joie des uns et des autres (si vous vous faites des cadeaux, bien sûr) fera plaisir à voir et ne sera pas sans vous remuer intérieurement.

Sagittaire

Le bon aspect que vous envoie Jupiter étant activé aujourd'hui, il est possible que vous soyez très content, que ce soit grâce aux cadeaux ou à un voyage. Souvent, une fois Noël passé en famille, on part quelque part pour rejoindre des amis. Un voyage plus lointain peut aussi être au programme, et vous l'apprécierez tout particulièrement si vous êtes du 1er décan.

Capricorne

La Lune en Verseau va déjouer les tendances conservatrices du Capricorne, le signe du mois. C'est-à-dire que vous allez changer une de vos habitudes. Peut-être qu'un des cadeaux qu'on vous a fait ne vous plaît pas et que, pour une fois, vous irez le changer ? C'est quelque chose que vous ne faisiez jamais, mais... les temps ont changé.

Verseau

La Lune est chez vous, en bon aspect avec Jupiter ! Un facteur de chance pour le 1er décan qui se sentira des ailes ce matin. Seriez-vous très gâté côté cadeaux ? S'ils correspondent à ce que vous aimez, si vous n'êtes pas déçu, ce sera vraiment la preuve que vos proches tiennent à vous : ils auront pensé à vous, à ce qui vous plaît, au lieu de vous imposer leur goût à eux !

Poissons

Vous ne serez pas très à l'aise. En effet, certains auront le sentiment de ne pas avoir fait les bons choix en termes de cadeaux et se sentiront un peu nuls. Pourtant, vous êtes de ceux qui savent se mettre à la place des autres et deviner ce dont ils ont envie. On peut penser que c'est plutôt votre tendance naturelle à vous dévaloriser qui vous fait croire que vous avez mal choisi.

