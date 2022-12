Horoscope 2023 : comment savoir quel est votre décan ?

Lorsque vous souhaitez connaître votre horoscope, il ne suffit pas de connaître son signe du zodiaque. En effet, les prédictions astrales sont généralement plus détaillées et évoquent des inscriptions comme "1er, 2e ou 3e décan". Ces données sont très importantes et permettent de peaufiner les prévisions.

Chaque signe astral est ainsi divisé en 3 parties égales. Chacune de ces parties est appelée "décan". Pour le déterminer, il suffit de connaitre sa date de naissance. Les personnes nées lors d'un premier tiers de la période du signe donné sont du premier décan et ainsi de suite. Certains astrologues, comme Christine Haas, ont expliqué que la connaissance du décan permettait des prédictions plus précises, notamment pour définir le caractère des individus.

Pour encore plus de précisions, il est souvent conseillé de connaître son ascendant ou même son thème astral complet.

Bélier

Premier décan : 21 mars - 1er avril.

Deuxième décan : 2 avril - 11 avril.

Troisième décan : 12 avril - 20 avril.

Taureau

Premier décan : 21 avril - 1er mai.

Deuxième décan : 2 mai - 11 mai.

Troisième décan : 12 mai - 20 mai.

Gémeaux

Premier décan : 21 mai - 31 mai.

Deuxième décan : 1er juin - 10 juin.

Troisième décan : 11 juin - 20 juin.

Cancer

Premier décan : 21 juin - 1er juillet.

Deuxième décan : 2 juillet - 12 juillet.

Troisième décan : 13 juillet - 22 juillet

Lion

Premier décan : 23 juillet - 2 août.

Deuxième décan : 3 août - 13 août.

Troisième décan : 14 août - 22 août.

Vierge

Premier décan : 23 août - 3 septembre.

Deuxième décan : 4 septembre - 13 septembre.

Troisième décan : 14 septembre - 22 septembre.

Balance

Premier décan : 23 septembre - 3 octobre.

Deuxième décan : 4 octobre - 14 octobre.

Troisième décan : 15 octobre - 23 octobre.

Scorpion

Premier décan : 24 octobre - 3 novembre.

Deuxième décan : 4 novembre - 13 novembre.

Troisième décan : 14 novembre - 21 novembre.

Sagittaire

Premier décan : 23 novembre - 2 décembre.

Deuxième décan : 3 décembre - 12 décembre.

Troisième décan : 13 décembre - 21 décembre.

Capricorne

Premier décan : 22 décembre - 2 janvier.

Deuxième décan : 3 janvier - 11 janvier.

Troisième décan : 12 janvier - 20 janvier.

Verseau

Premier décan : 21 janvier - 31 janvier.

Deuxième décan : 1er février - 10 février.

Troisième décan : 11 février - 18 février.

Poissons

Premier décan : 19 février - 28 février.

Deuxième décan : 1er mars - 10 mars.

Troisième décan : 11 mars - 20 mars.

