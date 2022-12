L'horoscope du lundi 26 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si vous êtes un peu patraque ou simplement fatigué en début de semaine, vous péterez le feu comme on dit à partir de jeudi, il faudra même canaliser votre impulsivité. Pour ce qui est de ce lundi, la Lune étant toujours en Verseau et conjointe à Saturne, c'est avec vos amis que vous vous sentirez le mieux, surtout si vous avez prévu des activités originales, nouvelles.

Taureau

D'un côté Saturne vous ennuie, nous en avons déjà parlé, de l'autre Mercure et Vénus vous servent d'adoucisseur. Vous avez peut-être du nouveau en vue ? Une possibilité d'évolution qui vous ferait sortir de la cage où vous avez l'impression d'être ? En tout cas, quoi que vous fassiez, vous serez libéré de Saturne entre février et mars.

Gémeaux

Si vous avez des échos de la jolie rencontre entre Mercure et Vénus, qui dure donc toute la semaine, ce sera dans le domaine financier, grâce à une rentrée. Un travail de longue haleine pourrait enfin porter ses fruits et vous rapporter. A moins que vous n'ayez fait un investissement et que vous n'en recueilliez les bénéfices. En tout cas, cela semble positif pour vous.

Cancer

Face à vous, Mercure et Vénus seront toute la semaine vos bonnes étoiles pour faire d'intéressantes rencontres, ou renforcer les liens dans votre couple. Ou dans une association professionnelle. Cela dit, ce sont les vacances, c'est donc plutôt votre couple qui sera concerné, notamment 3e décan. 1er décan, gare à Jupiter et à ses injustices mercredi/jeudi.

Lion

Que vous travailliez ou pas, vous serez occupé cette semaine et de manière plutôt agréable semble-t-il. Mais évitez de vous fatiguer, pensez à votre forme avant tout. 3e décan, en particulier : vous pouvez être stimulé par la présence de vos enfants ou d'autres personnes chez vous, mais n'en faites pas trop tout de même. Vous n'avez pas une énergie illimitée en ce moment.

Vierge

Une belle configuration pour le 3e décan. Après bien des déceptions vous pourriez trouver quelqu'un qui correspond à votre idéal, mais prenez le temps de vous connaître. Vous avez vécu dernièrement une expérience compliquée, probablement parce que l'autre était difficile, ou dépendant de vous... Il ne faudrait pas que vous retombiez dans le même schéma.

Balance

Une semaine un peu remuante pour ceux de septembre, l'opposition de Jupiter et ses tracasseries étant activée jeudi. En revanche, pour les autres, tout baigne. En particulier le 3e décan, qui reçoit des influx de la rencontre Mercure/Vénus (toute la semaine). Vous serez dans un endroit qui vous plaira beaucoup, ou vous sentirez bien, simplement, en votre propre compagnie.

Scorpion

Ce lundi n'est pas la meilleure journée de la semaine, notamment 3e décan, mais ça s'arrange par la suite et dès demain vous aurez de rassurants témoignages d'affection. Par ailleurs, certains d'entre vous, pourraient revoir quelqu'un pour qui ils ont des sentiments et qu'ils ne pensaient pas recroiser. Une personne avec qui il y a beaucoup de complicité.

Sagittaire

Aujourd'hui encore c'est du gâteau pour ceux du 3e décan, qui risquent de dépenser leur argent en faisant les boutiques. Mais cela leur fera tellement plaisir ! Vous êtes de ceux qui pensent que l'argent doit circuler, qu'il est fait pour être dépensé, sauf ascendant en signe de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne) ; dans ce cas, vous êtes plus raisonnable !

Capricorne

Mercure et Mars, les deux planètes qui représentent les activités quotidiennes sont rétrogrades cette semaine, vous allez peut-être pouvoir vous détendre. Ou alors vous irez au travail à reculons, surtout que Mercure va rétrograder (jeudi) dans votre signe et que d'ici là elle stationne dans votre 3e décan. Vous pourriez également être envahi par des pensées... amoureuses.

Verseau

Une alliance entre Mercure et Vénus sera active cette semaine, mais dans votre secteur 12. Vous cacherez vos sentiments, ou souffrirez d'un manque, d'une absence. A moins que la personne à qui s'adressent ces sentiments ne vous calcule même pas : il/elle ne vous voit pas ou alors s'il vous voit, ne s'intéresse pas du tout à vous, indifférence totale.

Poissons

La rencontre entre Mercure et Vénus intéresse le 3e décan et fait vibrer la corde amicale. Mais une amitié qui ressemble à de l'amour. Aussi, tentez d'y voir plus clair ! Il ne faudrait pas vous tromper et fantasmer, alors qu'il ne se passera rien. Mais, de toute façon, vous ne le saurez pas si vous ne tentez rien. Envoyez des signaux explicites, invitez le/la à boire un café...

