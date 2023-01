L'horoscope du mercredi 25 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune entrera dans votre signe en fin de journée et sera en dissonance avec Jupiter. Vous risquez d'être hyper susceptible, de réagir à la moindre remarque, même si elle n'a rien de bien méchant. L'injustice vous fera aussi réagir de manière excessive et il faudra vous contrôler, surtout pour ceux qui vous entourent. Cela dit, s'il y a une ou des manifs, vous en serez peut-être…

Taureau

Vous aurez un insatiable besoin d'exprimer de l'amour et de prendre soin de ceux que vous aimez. Mais demandez-vous s'ils sont dans le même état d'esprit que vous et s'ils ont les mêmes besoins. De cette manière, vous ne serez pas envahissant ni intrusif. Ce que certains pourraient vous reprocher, surtout si vous êtes né après le 13 mai. Saturne vous demande de lutter contre vos élans naturels.

Gémeaux

Né après le 14 juin, Neptune vous joue encore des tours en fragilisant votre statut professionnel, ou en vous fragilisant vous-même parce que vous n'arrivez pas à résoudre un problème familial, amical, voire de couple. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de solution immédiate, c'est plutôt un travail que vous devriez faire sur vous-même et sur des illusions que vous devez abandonner.

Cancer

Une bonne et même excellente journée pour ceux nés après le 14 juillet, il y a de la détente dans l'air, alors que si vous êtes né avant, autour du 6 par exemple, vous pourriez avoir une bonne et surprenante nouvelle. Une visite imprévue pour certains, alors que pour d'autres il s'agira d'une information. Pour en revenir au 3e décan, profitez ! 1er décan, vous serez un peu furax ce soir.

Lion

Les natifs de juillet sont les super favoris des astres en ce moment, et encore plus à partir de la fin de l'après-midi, quand la Lune entrera en Bélier et sera conjointe à Jupiter. Cela s'ajoute aux influx solaires du Verseau et vous indique qu'une offre est dans l'air, un futur partenariat peut-être, ou autre chose qui ferait parler de vous et de vos activités professionnelles.

Vierge

Évitez, si possible, de croire en d'éternels serments d'amour, parce que c'est ce que vous avez envie d'entendre. Mais êtes-vous sûr que l'autre est vraiment sincère ? Quand Neptune est activée, comme aujourd'hui, il vaut mieux être sur la réserve et vous méfier de ce qu'on vous présente comme étant la réalité (3e décan surtout). 1er décan, Mars s'éloigne peu à peu, vous serez moins sous pression.

Balance

Vous avez parfois un côté nosophobe, c'est-à-dire que vous avez peur des maladies, plus que d'autres, et que d'un petit bobo vous faites une maladie grave ! C'est la tendance du jour chez certains natifs, plus ceux du 3e décan que les autres, et il vous est conseillé de ne pas vous laisser dominer par vos fantasmes de mal incurable. Le problème est ailleurs, mais vous l'avez déplacé sur le corps…

Scorpion

La journée démarre très bien, notamment pour le 3ème décan, vous déborderez d'assurance et de confiance en vous ; aussi, ne vous occupez pas de ce que les autres penseront de vous, vous les impressionnerez c'est tout ! En fin de journée, c'est le 1er décan qui recevra un aspect très stimulant depuis un secteur qui parle de bien-être, de santé. Vous aurez à prendre soin de vous.

Sagittaire

Ne vous étonnez pas si vous vous perdez, si vous prenez la mauvaise route ou que vous vous trompez de bus, de métro... La conjonction de la Lune et de Neptune vous voit très distrait et c'est l'origine de vos possibles erreurs. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête pour être " ailleurs " ? Probablement un souci avec l'un de vos proches et il ne date pas d'aujourd'hui (3e décan surtout).

Capricorne

De la détente pour le 3e décan, qui voit Pluton et ses crises s'éloigner de plus en plus. En revanche, Neptune a commencé à vous envoyer des influx qui parlent de d'échanges, d'ouverture, de formation à des techniques qui ne sont peut-être pas très rationnelles mais qui sont efficaces. 2e décan, un bon aspect se met en place et vous allez certainement avoir une agréable surprise.

Verseau

Mercure vient d'aborder le 2e décan du Capricorne et se relie à Uranus (votre maître) jusqu'à lundi prochain. Attendez-vous à des imprévus, des nouvelles surprenantes ou peut-être une découverte technologique ou scientifique. Au plan personnel, vous pourriez découvrir quelque chose sur vous-même, à moins qu'un souvenir totalement oublié ne remonte à la surface.

Poissons

Aujourd'hui, la Lune passant sur Neptune dans votre 3e décan, il y a des chances pour que vous ne soyez pas tellement avec nous ! Vous aurez la tête ailleurs, peut-être parce que vous poursuivrez un beau rêve, mais votre manque d'attention peut vous valoir des remarques. Pour une fois, vous n'y serez pas tellement sensible, au contraire, vous vous en ficherez. Est-ce un progrès ou non ?

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info