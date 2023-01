L'horoscope du mardi 24 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est une bonne journée pour ne pas vous mêler des histoires des autres, même si vous avez pitié ou que vous êtes poussé par un incontrôlable élan de courage et de compassion envers quelqu'un qui vous semble être en délicate position. Vous chercherez à le/la défendre mais il n'est pas exclu qu'on vous envoie sur les roses en vous disant de vous mêler de ce qui vous regarde (né fin mars surtout).

Taureau

Vous entretiendrez de l'espoir aujourd'hui, c'est une des caractéristiques du signe dominant, le Verseau, et il est soutenu par la Lune aujourd'hui (pour vous personnellement). Donc, faites confiance à la vie pour obtenir ce que vous désirez, surtout s'il s'agit d'une aide que vous espérez recevoir. Amis et relations professionnelles pourraient être parmi les soutiens.

Gémeaux

Vous aurez l'impression d'être débordé et que vous allez manquer de temps pour terminer ce que vous avez à faire. En outre, il vous arrivera de perdre votre calme, face à une difficulté que vous aurez tendance à exagérer (né fin mai surtout). Essayez de ne pas vous laissez influencer par vos pensées, elles ont tendance à être un peu trop pessimistes ces jours-ci.

Cancer

Vous dépenserez beaucoup aujourd'hui. Soit ce sera de l'argent parce que vous aurez une facture à payer, soit ce sera de l'énergie pour convaincre de votre bonne foi. Jusqu'au 20 février, Jupiter est encore en dissonance avec votre 1er décan, qui a certainement quelque chose à défendre. Il s'agit de vous défendre vous et votre honneur, ou de défendre l'honneur de quelqu'un.

Lion

L'un de vos projets, une idée que vous avez, risque d'être bousculé parce qu'il vous manquera de l'argent pour mener votre entreprise à bon port. Vous avez peut-être démarré dans l'enthousiasme, en pensant que l'argent allait rentrer rapidement, mais il ne vient pas aussi vite que prévu. Ne remettez rien en question, vos chances sont belles jusqu'au 20 février (1er décan surtout).

Vierge

Ça risque de chauffer aujourd'hui pour le 1er décan, Lune et Mars sont en bisbille entre elles et avec vous. Soit on fera quelque chose qui vous mettra en colère, soit vous vous en voudrez à vous-même parce que vous aurez fait quelque chose de travers, ou que vous aurez été un peu dur/e avec quelqu'un de votre entourage. Ne culpabilisez pas, vous avez raison !

Balance

Vous serez submergé de boulot, ou vos occupations habituelles seront plus chronophages... En tout cas, vous pouvez très bien gérer votre temps et ne pas vous laisser envahir ; plus vous serez rigoureux, mieux cela se passera. Cela dit, il est possible que vous soyez un peu patraque et donc affaibli aujourd'hui (1er décan surtout), mais cela ne durera que quelques heures, rien d'important.

Scorpion

Vous vous sentiriez bien dans votre peau s'il n'y avait pas ce détail qui cloche. Quelque chose que vous trouverez mal fichu dans votre physique ou vos vêtements et cela vous prendra la tête pendant quelques heures. Mais est-ce que ça ne serait pas une vue de votre esprit ? Est-ce que les autres s'en apercevront ? Probablement pas et vous vous ferez du mal pour pas grand-chose.

Sagittaire

C'est un peu chaud pour vous aujourd'hui. Vous vous en voudrez d'avoir dit ou fait quelque chose qui pourrait se retourner contre vous... A moins que quelqu'un ne vous énerve et que vous ne laissiez la colère déborder (né début décembre). Essayez de garder la tête froide, de réfréner vos élans, et tout se passera bien. D'autant plus que vous avez de belles opportunités à saisir.

Capricorne

Jupiter (vos droits) est une des planètes qui reçoit le soutien de la Lune (sensibilité), aussi le problème administratif que le 1er décan rencontre est au premier plan. Il peut y avoir des discussions à aborder, des papiers à signer ou à envoyer et, mine de rien, cela vous fera dépenser beaucoup d'énergie, mentale ou physique. Peut-être parce que vous êtes un peu plus perfectionniste que d'habitude.

Verseau

Il va sûrement être question d'argent aujourd'hui, vous pourriez recevoir une facture que vous n'attendiez pas de sitôt ou être payé par avance pour un travail à fournir. Cela dit, vous pouvez également, 1er décan, éprouver un inconfort parce que vous aurez une petite douleur quelque part, quelque chose qui se répète et que dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser.

Poissons

Comme chaque mois, vous recevez la visite de la Lune, mais elle est en dissonance avec Mars, ce qui peut provoquer des émotions fortes, surtout de la colère si vous êtes né fin février, début mars. Heureusement, quelques heures après, Lune et Mercure seront en phase et vous pourrez vous expliquer les raisons de cette colère, ou échanger plus calmement avec un proche.

