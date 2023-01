L'horoscope du lundi 23 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Pour vous, c'est le domaine des finances qui est occupé par Uranus. Vous avez donc des marées hautes et des marées basses, Uranus étant totalement instable. Mais il n'empêche que parfois les hauts vont très haut et qu'avec Jupiter qui est à présent dans votre signe, il y a un développement à venir, ou qui est déjà là pour le 1er décan. Succès également si vous passez un examen, ou beau voyage pour certains.

Taureau

2ème décan, vous n'avez peut-être pas encore tout à fait atteint votre objectif, celui de prendre votre indépendance, mais vous êtes bien parti, vous avez jusqu'à fin mai. Cela peut s'être passé, ou se passer encore, à travers une épreuve : on vous a licencié par exemple, ou il y a eu un problème relationnel et vous en avez fait les frais ? Demandez-vous si vous n'avez pas été un peu trop rigide…

Gémeaux

Uranus est proche de vous, mais n'atteindra pas votre signe avant 2026 ! Jusque-là, il s'agit pour beaucoup de Gémeaux de remettre en question votre vision de la vie, vos croyances. Si vous avez une religion, par exemple, vous avez peut-être commencé à douter, ou alors c'est l'exemple d'autres personnes qui vous fait douter. Né avant le 7 juin, vous en avez terminé avec la période où Uranus vous regardait…

Cancer

Uranus joue un rôle positif dans votre vie depuis son entrée en Taureau en 2018. Elle a parcouru la moitié du signe et certains Cancer ont donc pu se libérer d'une tutelle. Professionnelle ou familiale, selon vos priorités. Né après le 7 juillet, c'est à votre tour, depuis quelques mois, de faire en sorte d'agir en toute liberté, mais avec Uranus c'est un lent processus qui se terminera fin mai pour le 2e décan.

Lion

Vous le savez, nous en avons souvent parlé, Uranus joue un rôle déplaisant dans votre thème natal, 2e décan en ce moment. Vous pourrez dire ouf au mois de mai. En effet, la planète s'occupera alors du 3e décan, qui sera la cible de changements qui lui seront imposés par les autres et qu'il n'aura évidemment pas désirés. Mais il semble que la vie veuille tester votre capacité d'adaptation.

Vierge

Uranus a été et est une bénédiction pour vous, vous vous êtes libéré d'un schéma de pensée qui vous emprisonnait et vous empêchait de vous développer, professionnellement ou personnellement. La première partie du signe a déjà reçu ses influx, c'est au tour de la 2ème partie (né après le 8 septembre) d'avoir des opportunités à saisir et de changer le cours trop prévisible de sa vie.

Balance

Les influx d'Uranus se font sentir, en ce qui vous concerne, dans votre vie matérielle. Vous avez des rentrées qui fluctuent souvent et cela se terminera pour le 2e décan au mois de mai. Cela dit, c'est probablement tout le signe qui est concerné tant qu'Uranus occupera ce secteur, c'est-à-dire jusqu'en 2026. Mais disons que le 1er 2e décan sera moins sensible à Uranus à partir de mai.

Scorpion

Uranus repart en marche directe et terminera sa dissonance avec le 2ème décan fin mai. J'espère que vous aurez suivi ses conseils : être moins possessif et jaloux, par exemple. Vous deviez apprendre à vous détacher quand vous vous attachez trop et que vous voulez gérer la vie de l'autre en l'empêchant d'agir en toute liberté par peur de le/la perdre. En agissant ainsi, vous vous tirez une balle dans le pied.

Sagittaire

Si vous êtes sensible aux influx d'Uranus, c'est dans le domaine du travail. Né avant le 8 décembre, vous avez peut-être dû changer de méthode ; et né après le 8, c'est votre tour. Vous allez devoir changer d'orientation peut-être, ou vivre votre quotidien différemment, voire travailler d'une autre manière. Cela dit, ce n'est pas gravé dans le marbre et je vous conseille de regarder votre ascendant.

Capricorne

Né après le 6 janvier, c'est à votre tour de recevoir les bons influx d'Uranus, ils ont pour but de vous inciter à vous détacher de votre image et surtout de ce qu'on pense de vous. Né avant le 6, vous aviez le choix depuis 2018, il faut espérer que vous avez accepté de changer. Né après, c'est donc votre tour, mais cela se terminera pour le 2e décan fin mai et ce sera au tour du 3e décan de se décoincer !

Verseau

Uranus, votre planète, reprend aujourd'hui une marche directe dans votre 2e décan. Né après le 4 février, les changements en cours vont s'accélérer jusqu'à fin mai. Il est question de prendre/reprendre votre indépendance, ou dans un autre registre, de vous détacher de l'enfance, et surtout d'un schéma qui n'est pas positif et qui vous empêche d'avancer dans votre vie.

Poissons

Pour vous c'est un bonus qu'Uranus cesse de rétrograder. Si vous avez le projet de créer votre propre business, ou si vous en avez déjà un, vous êtes sûr de progresser, 2e décan. Né après le 6 mars en particulier... Né avant, vous avez déjà eu ce bon aspect d'Uranus... 1er décan, Saturne entre chez vous le 7 mars, mais vous devez déjà avoir une idée de ce qu'il va se passer : cela peut concerner le père, ou son image.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info