L'horoscope du mardi 11 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La conjoncture est un peu frustrante pour vous, vos besoins ne seront pas respectés et vous n'obtiendrez ce que vous voulez que si vous êtes vraiment persévérant et que vous acceptez de ne pas avoir ce que vous voulez tout de suite, ou dans des délais très courts. Aujourd'hui, quoi que vous fassiez, quoi que vous demandiez, les réponses seront longues à venir, ou ne viendront pas (2e décan).

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Bélier

Taureau

Dans votre signe, la Lune fait de mauvaises rencontres, vous aurez l'impression que la vie s'ingénie à vous refuser ce que vous en attendez, surtout 2e décan. Certes, ça commence à aller mieux puisque Saturne et Uranus sont en train de terminer leur dissonance, mais il faudra attendre la fin de la semaine prochaine pour vous sentir moins révolté, moins triste pour certains, moins balloté.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Taureau

Gémeaux

Comme je vous l'ai dit hier, ce n'est pas facile pour le 3e décan. Et pour tous les Gémeaux, cette journée n'est pas géniale non plus, mais ce n'est pas votre situation personnelle qui est en question, plutôt la situation générale du pays ou du monde. En période Capricorne, il règne un pessimisme ambiant, qui est accentué par la conjoncture de ce mardi. Essayez de ne pas y prêter trop d'attention.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Gémeaux

Cancer

Contrairement aux autres signes, la conjoncture du jour ne vous ennuie pas plus que ça. Sauf que vous voyez l'un de vos projets retardé, ou que vous attendez des nouvelles d'un ami et elles ne viennent pas. Il va falloir dompter votre impatience aujourd'hui : vous savez que vous êtes sur la bonne voie, les retards, les moments de découragement sont des péripéties sur lesquelles vous ne devez pas vous arrêter (2e décan).

Lion

Les jours meilleurs sont pour très bientôt ! Mais soyez patient, surtout 2e décan, vous devez encore accepter de vous débarrasser d'un passé qui vous encombre, mais vous en détacher est difficile pour vous. Et si vous êtes dans une situation qui vous demande de faire un choix que vous jugez impossible, et que d'après vous il n'y a pas de solution, choisissez la moins mauvaise, même si elle vous déplaît.

Vierge

A l'instar du Cancer, vous n'êtes pas trop impacté par la conjoncture. Vous êtes même en phase avec elle puisque vous êtes de ceux qui savent que le temps est leur allié. Vous pourriez cependant être un peu nerveux, parce que vous êtes dans une attente, surtout 2e décan. Une relation affective a pris de l'importance, mais vous êtes dans une phase où vous devez patienter seul dans votre coin.

Balance

Vous êtes plutôt mieux loti que les autres et les ralentissements, les soucis que vous pourriez avoir à supporter seront très diminués par les bons influx de Mercure dont nous parlions hier. Tout simplement parce que la raison, le rationnel, prendront le pas sur la déraison et l'irrationnel. A votre idée, la situation qui risque de préoccuper tout le monde est un peu et même très exagérée.

Scorpion

En cherchant bien, vous trouverez toujours des personnes qui pourraient être responsables des problèmes qui vous assaillent, surtout 2e décan. Mais ne serait-il pas plus intéressant d'essayer de comprendre quelle part est la vôtre dans la situation ? Évidemment, s'il s'agit d'une situation générale, vous n'y êtes pour rien... Ce qui vous appartient, c'est la manière dont vous y réagissez.

Sagittaire

Il se peut que le " problème " que vous aurez à gérer aujourd'hui concerne votre mobilité, les transports notamment. Il vous sera difficile de bouger, vous pourriez même en être empêché. Soit parce qu'il y aura des intempéries dans votre région (dissonance Mars/Neptune, souvent symbole de tempêtes) soit parce que vous n'aurez pas de moyen de locomotion à votre disposition. 2e décan, en particulier.

Capricorne

2e décan, Vénus est chez vous mais rétrograde. Elle ne forme aucun aspect, aussi êtes-vous en train de réfléchir, de penser à quelqu'un en vous posant des questions. Vous avez peur que cette personne ne s'intéresse plus à vous, ou (pour certains) vous éprouvez des sentiments mais vous les cachez. Vénus sera rétrograde jusqu'au 29 janvier, vous avez donc encore le temps d'y penser.

Verseau

Une journée pas géniale, la Lune fait des dissonances qui vous obligent à vous poser des questions, à faire un bilan de votre situation, 2e décan, et vous constatez que vous êtes dans une période de stagnation. C'est la présence de Saturne dans votre décan qui indique que la réalité ne correspond pas à ce que vous espériez et cela provoque en vous un sentiment de déprime. Encore un peu de courage !

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Verseau

Poissons

Si vous attendez des nouvelles, un courrier, un coup de téléphone, ne vous étonnez pas si vous ne les avez pas en temps et en heure. La conjoncture est très ralentie aujourd'hui, tout ce qui devrait bouger est coincé et si vous êtes pressé, il faudra aller chercher les informations que vous espérez vous-même. Mais vous ne le ferez probablement pas et vous attendrez un ciel un peu plus positif.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info