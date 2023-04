L'horoscope du lundi 10 avril

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3ème décan, vous êtes encore les favoris des astres cette semaine avec Jupiter conjointe à votre Soleil. Si c’est votre anniversaire, cette année vous verra gagner en respect et en reconnaissance. Mais il faut aussi considérer "l’envers" de Jupiter, qui est plus ennuyeux, car il vous confronte à la justice/injustice et aux divers tracas que vous pouvez avoir à cause d’un litige avec un partenaire ou avec l’administration.

Taureau

La semaine démarre bien avec, ce lundi, une harmonie entre Vénus située à la fin de votre signe et Pluton. Il est très possible que vous obteniez un remboursement ou une aide financière. Quelque chose en tout cas qui est lié à la situation générale, à des pertes de revenus, à l’inflation, enfin à tout ce qui peut nous tomber dessus en ce moment. 1er décan, il se peut que cet argent que vous attendez soit bloqué pour le moment.

Gémeaux

Si vous êtes né après le 15 juin, les problèmes liés à la dissonance de Neptune s’effacent peu à peu et il est même très possible que vous ayez la sensation de vivre une nouvelle vie. Si c’est votre cas, vous la trouverez délicieuse car elle sera évidemment plus légère que ces deux dernières années. Il peut encore y avoir quelques retours de cette dissonance, avec des remous, mais le plus gros est derrière vous (né les 15, 16, 17 juin surtout).

Cancer

Si vous êtes né entre le 29 juin et le 5 juillet, Mars croise en apparence votre Soleil et allume le feu. En vous, bien sûr ! Votre volonté et votre détermination n’auront d’égale que votre habileté. Intellectuelle ou manuelle, selon votre nature. Vous serez parmi les plus convaincants et il sera quasi impossible de vous dire non, ou de vous remettre en question. 3e décan, Jupiter transite votre secteur professionnel : une promotion, une mutation, un nouveau domaine à explorer ?

Lion

Une bonne semaine et pour les trois décans ! Le 3e étant plus dans la lumière que les autres, car il se peut qu’il reçoive des félicitations, ou qu’il prenne du bon temps en vacances. Le bon aspect que Jupiter vous envoie peut vous faire grimper plus haut, ou élargir votre espace. D’une manière ou d’une autre, il y a un "plus" dans votre vie. 1er décan, dès demain, vous recevrez de bons influx de Vénus, propices aux loisirs, aux jeux, au flirt.

Vierge

Vous aurez des facilités si vous devez convaincre. En effet, Mercure et Mars sont en bon aspect toute la semaine et si vous avez une négociation à mener, vous serez brillant. Vous pourriez aussi avoir à diffuser des idées, à partager un savoir et d’une manière ou d’une autre vous vous ferez entendre. Certains auront à se défendre face à des accusations sans réel fondement et vos arguments finiront par faire mouche.

Balance

Le conflit ou l’excès de travail qui a marqué ces derniers jours pour le 1er décan se termine en fin de semaine. Et l’entrée de Vénus en Gémeaux demain va vous mettre d’humeur joyeuse. Il se peut d’ailleurs que vous soyez en congé et avec Vénus de votre côté, vous en profiterez à fond. Toutefois, né après le 1er octobre et avant le 7, Mars est toujours en dissonance et contribue à alourdir (provisoirement) votre charge mentale.

Scorpion

Vous serez sans concession cette semaine, surtout 2e décan. Exigeant, vous demanderez aux autres autant qu’à vous-même, que vous soyez en vacances ou non. Mais ça vous réussira. Vous affirmerez vos convictions avec force et détermination, personne ne pourra vous faire changer d’avis. Et si vous devez négocier quelque chose, vous trouverez les bons mots, les bonnes formules, qui barreront la route à toute critique.

Sagittaire

Encore chez vous jusqu’à demain, la Lune ne forme plus de dissonance et valorise votre ego, votre amour-propre. Il sera flatté par des compliments ou par des regards admiratifs. Peut-être que vous avez changé quelque chose dans votre apparence physique et que vous sentez que cela plaît ? Si c’est le cas, profitez-en, votre pouvoir de séduction est au top et le sera encore plus demain grâce à l’entrée de Vénus en Gémeaux. Vous plairez tous azimuts.

Capricorne

1er décan, vous serez délivré de l’opposition de Mars en fin de semaine (vendredi) et cela laissera la place à l’harmonie que Saturne vous envoie et qui vous assure d’une bonne stabilité. Non pas que vous soyez quelqu’un d’instable, au contraire, mais parfois la vie crée des remous contre lesquels vous ne pouvez pas grand-chose, des contrariétés, des obligations qui font que vous n’avez pas l’esprit tranquille. La paix revient, donc.

Verseau

L’amitié est souvent la pierre angulaire de votre vie et elle le sera encore cette semaine. D’abord pour le 3e décan qui peut bénéficier d’aides importantes en ce moment, mais aussi pour le 1er décan. Pour vous, la conjoncture est d’une autre nature et vous vous en apercevez depuis déjà deux ou trois jours : un de vos précieux amis a des ennuis et cela ne peut que vous soucier. Nous en parlerons davantage demain avec l’entrée de Vénus en Gémeaux...

Poissons

Le 2e décan sera favorisé à la fois par Mars et par Mercure. C’est-à-dire que ce que vous ferez sera réfléchi, vous aurez accumulé les conseils et rien ne sera fait au petit bonheur la chance. D’habitude, vous suivez votre intuition, ou vos émotions du moment, mais là, vous aurez quelqu’un près de vous qui vous obligera à considérer des éléments que vous pensez inutiles alors qu’ils ont une certaine importance. Écoutez ce qu’on vous dit !

