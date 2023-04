L'horoscope du vendredi 7 avril 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Un petit coup de Lune ? D’abord elle traverse le Scorpion, et ensuite elle est en dissonance avec son maître, Pluton. Vous serez assailli par des émotions que vous ferez tout pour cacher parce que vous ne voudrez pas donner l’impression que vous êtes vulnérable, surtout si vous êtes un homme. Pour les femmes, il se peut que vous vous coupiez de vos émotions parce que vous en voudrez à la personne qui les aura provoquées. Alors, assumez-les !

Taureau

Coincé ! Vous vous sentirez coincé dès qu’il s’agira de partager ce que vous ressentez. Peut-être parce que, à un moment de la journée, la personne que vous aurez en face de vous sera imposante, ou qu’elle cherchera à vous en imposer. Ne vous laissez pas faire : la meilleure arme contre ceux qui veulent avoir le pouvoir sur vous, c’est le sourire et de prendre un air indifférent. Plus vous réagissez, plus l’autre est satisfait et va plus loin.

Gémeaux

Si la dissonance Lune-Pluton a la moindre influence sur vous, ce qui n’est pas sûr, il se peut que vous vous fassiez du souci pour votre travail, et surtout pour l’ambiance qui règne là où vous bossez. Il y a probablement quelqu’un, dans l’équipe, qui joue les trouble-fête mais vous n’avez pas la possibilité de lui rabattre son caquet. Par ailleurs, certains d’entre vous risquent de se sentir patraques, juste quelques heures.

Cancer

1er décan, Mercure est toujours en phase avec Mars et la Lune les éclaire. C’est donc la meilleure journée pour avoir les bonnes répliques, faire des remarques ou des critiques qui feront mouche. Notamment né autour du 28 juin. Par ailleurs, pour le 3e décan, il y a une belle harmonie entre vous, Vénus et Neptune jusqu’à dimanche et même lundi. Cela signifie que vous serez parfaitement en phase avec ceux que vous aimez.

Lion

1er décan, vous serez beaucoup plus émotif, sensible et susceptible que d’habitude. Cela ne durera que quelques heures : vous vous en voudrez d’avoir agi d’une certaine manière, qui ne correspond pas à vos habitudes ou d’avoir eu un mouvement d’humeur vis-à-vis d’un membre de votre clan familial ou professionnel. Résultat, vous vous sentirez coupable et vous n’aimez pas cela. Mais ne vous repliez pas sur vous pour autant !

Vierge

Comme hier et comme demain, la conjoncture vous invite à dire ce que vous pensez, à vous exprimer sans réserve, en tout cas si vous voulez être entendu. Car vous aurez l’impression, la sensation (Lune-Pluton) qu’on ne vous écoute pas (1er décan), qu’on ne vous comprend pas. Vous vous demanderez si vous êtes clair dans vos explications, ou si par hasard votre interlocuteur ne ferait pas exprès de ne pas vous comprendre.

Balance

Si vous êtes né fin septembre, début octobre, vous avez probablement une décision à prendre d’ici la semaine prochaine et vous êtes bien ennuyé aujourd’hui, non pas parce que vous hésitez, mais parce que vous doutez ! Il y a en effet une dissonance Lune-Pluton, typique du doute, du manque de confiance, mais heureusement elle est passagère et comme Pluton est en harmonie avec votre décan, les choses se décoinceront d’elles-mêmes.

Scorpion

La Lune entame la traversée de votre signe ce matin et sa dissonance avec Pluton, votre planète maîtresse (avec Mars) vous invite à jouer les enquêteurs ! Vous ne pourrez pas faire autrement, peut-être que c’est un travail qui vous sera demandé (1er décan). Sinon, vous aurez des doutes sur quelque chose ou même sur quelqu’un et vous ferez une recherche qui ne satisfera peut-être pas totalement votre curiosité.

Sagittaire

Vous aurez l’impression, très passagère, qu’on vous cache quelque chose, à moins que ça ne soit vous qui adoptiez une attitude mystérieuse afin qu’on ne devine pas ce que vous avez en tête. Cependant, 1er décan, vu la conjoncture il se peut que vous ayez raison de faire attention à ne pas trop vous dévoiler. Depuis que Pluton vous envoie de bons influx, il se peut que certains vous envient et vous jalousent. Ça faisait longtemps...

Capricorne

Il se pourrait, si vous êtes du 3e décan, qu’il se passe quelque chose de très valorisant ces jours-ci ! Si c’est du côté de l’amour, vous pouvez être en confiance (3e décan), la personne a de profonds sentiments pour vous, ils sont même assez fusionnels. Si cela se passe du côté de l’argent, ou de la renommée dans votre métier, vous pourriez être très flatté par les compliments qu’on vous fera, ou ce qu’on vous rapportera de ce qu’on dit de vous.

Verseau

Vous aurez une obligation dont vous vous passeriez bien, 1er décan, et qui provoquera de l’anxiété. La première chose à faire c’est de chercher la racine de cette anxiété ; c’est peut-être le fait qu’on vous impose quelque chose ? Vous détestez les contraintes, on le sait... Mais il peut s’agir d’une contrainte que vous connaissez bien. Peut-être que vous vous l’imposez vous-même depuis toujours sans vous en rendre compte. Maintenant, vous ouvrez les yeux.

Poissons

Vénus est encore en harmonie avec Neptune (3e décan) et embellit votre relation ou peut même correspondre à une rencontre... C’est également tout bon pour le 1er décan, surtout ceux nés fin février, grâce à l’harmonie entre Mercure et Mars qui vous donne envie de vous exprimer, de ne pas faire de mystères comme vous pourriez être tenté de le faire. On dirait que vous vous ouvrez davantage, que vous êtes moins sur la réserve.

