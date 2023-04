L'horoscope du dimanche 9 avril 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Besoin de vacances, de changer d’air, de décor ? Ça tombe bien, les congés ont commencé, mais sous une dissonance Lune/Saturne. Attendez-vous à de gros ralentissements, une panne peut-être. Et si vous ne partez pas, votre désir d’évasion sera forcément frustré par la conjoncture. Rassurez-vous, cela ne dure que quelques heures et ne vous empêchera pas de vous changer les idées d’une autre manière.

Taureau

Ce week-end, la conjoncture dit que vous pourriez être le témoin d’un heureux événement, ou en tout cas de quelque chose qui marquera les esprits, le vôtre et ceux de votre entourage. Cela vous concerne tous, peut-être plus ceux nés autour du 11 mai. En revanche, aujourd’hui, la Lune s’oppose à Uranus et ceux nés autour du 8 mai se sentiront au bord de la révolte, ou seront un peu perturbés par un événement pas forcément heureux.

Gémeaux

1er décan, vous semblez plier sous le poids de responsabilités ou d’événements un peu pénibles. Disons que c’est un climat de fond qui sera accentué pendant quelques heures. Certains d’entre vous me diront « mais non, tout va bien... ». Peut-être que Saturne joue un rôle positif dans votre thème, mais d’autres Gémeaux de mai diront le contraire et se plaindront d’un parent, de sa santé, ou de la santé de leur vie professionnelle...

Cancer

La Lune, qui gère votre signe, est fâchée avec Saturne aujourd’hui et il est possible que vous ayez une source d’inquiétude dont on peut se demander si elle est réelle ou fantasmée. Parfois, comme vous avez une imagination XXL, d’une petite chose vous faites une montagne et c’est ce qui pourrait se passer aujourd’hui. En conséquence, ne laissez aucun pouvoir aux détails, chassez-les rapidement de votre champ de conscience.

Lion

Vous serez un vrai soleil aujourd’hui, on ne pourra pas vous rater et pourtant, allez savoir pourquoi, vous ne vous trouverez pas au top. Quelque chose vous tourmentera intérieurement. Ce sont plutôt ceux du 1er décan qui sont sensibles à la conjoncture : vous donnerez vraiment l’apparence de la satisfaction, de l’amour-propre comblé, mais même si c’est réel, vous ne le vivrez pas complètement comme étant réel.

Vierge

L’ambiance change aujourd’hui, surtout pour les natifs d’août. Vous devriez vous reposer, ne pas vous charger d’obligations, car vous avez vraiment besoin de vous assoir et de réfléchir (1er décan). Cela dit, vous réfléchissez toujours beaucoup, trop même et ces réflexions ne vous mènent pas à grand-chose puisqu'elles empêchent l’action. Toutefois, vu la conjoncture, on peut penser que l’autre ou les autres sont un vrai souci en ce moment. Un procès ?

Balance

Y aurait-il du déménagement au programme pour certains d’entre vous ? Vous passerez ce dimanche à bouger, à aller d’un endroit à un autre, à moins que vous ne partiez en vacances. Cela dit, 1er décan, surveillez la dissonance de Saturne qui vous oblige à vous fixer sur des détails que vous grossissez et qui ne sont pas aussi gênants que vous le pensez. Si vous déménagez, c’est peut-être la taille du logement qui pose problème.

Scorpion

La conjoncture indique une privation, mais de quoi pourriez-vous donc vous priver ? Ce n’est, semble-t-il rien d’important, un plaisir que vous vous refuserez au profit d’un autre, éventuellement. Mais c’est peut-être le fait d’avoir à renoncer qui vous défrisera ? Même si ce à quoi vous renoncez a une importance toute relative. Dans un autre registre, certains auront le sentiment, réel ou non, de manquer d'argent, d'amour ou de sommeil.

Sagittaire

La Lune s’invite dans votre 1er décan et forme une dissonance avec Saturne. Un problème intime ou familial, risque de vous peser, mais c’est une réalité que vous ne pouvez éviter. Nous avons déjà évoqué cette dissonance de Saturne qui est activée aujourd’hui et vous devez essayer de ne pas zapper les signaux qu’elle vous envoie. En outre, d’une manière ou d’une autre, il y a une situation du passé qui se rejoue.

Capricorne

Ne vous forcez pas à aller vers les autres si vous avez envie d’être seul. Profitez de ce dimanche pour ne faire que ce que vous avez envie de faire, ne suivez pas le mouvement si ça ne vous dit pas. Ne vous demandez pas ce que les autres en pensent, ni quelle image de vous vous allez donner : quelle importance ? Ce qui compte, c’est que vous soyez bien avec vous-même, et c’est ce qui se passera si vous vous écoutez (1er décan surtout).

Verseau

Si vous vous sentez en manque d’amour, en revanche, vous n’êtes pas en manque d’amitié. C’est une bonne journée pour revoir un ou une ami.e qui s’était éloigné.e, ou que vous aviez oublié. Cela dit, vous pouvez aussi avoir peur pour un proche, pour sa santé, à moins que vous ne soyez tracassé par un projet et par ce qu’il vous coûte... Et pour l’instant, il ne semble pas vous rapporter des masses !

Poissons

La conjoncture de ce dimanche n’étant pas géniale pour votre 1er décan, il vous est conseillé de rester sous la couette, ou en tout cas de vous offrir une journée tranquille, familiale si possible. Toutefois, la dissonance entre Lune et Saturne vous empêchera de vous sentir totalement bien parce que vous serez obligé de vous contrôler, ou de subir une pression de la part d’un parent, voire de votre conjoint.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info