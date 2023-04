L'horoscope du samedi 8 avril 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L’astre du jour flamboie encore davantage ce week-end, d’abord parce qu’il est chez vous et ensuite parce qu’il est conjoint à la géante du zodiaque, Jupiter. Et, 3e décan elle arrive chez vous. Fin du 2e, elle termine son transit. Tout est XXL en ce moment, vos entreprises, vos décisions, vos prises de position : vous n’y allez pas par quatre chemins, vous vous imposez facilement et une reconnaissance vous attend.

Taureau

Ce week-end, la conjoncture dit que vous pourriez être le témoin d’un heureux événement, ou en tout cas de quelque chose qui marquera les esprits, le vôtre et ceux de votre entourage. Cela vous concerne tous, peut-être plus ceux nés autour du 11 mai. En revanche, aujourd’hui, la Lune s’oppose à Uranus et ceux nés autour du 8 mai se sentiront au bord de la révolte, ou seront un peu perturbés par un événement pas forcément heureux.

Gémeaux

Ne demandez pas aux autres, et à vos amis en particulier, plus qu’ils ne peuvent donner. L’intelligence émotionnelle, affective, c’est de connaître les limites de ceux que vous aimez. Or il y a un aspect, aujourd’hui, qui parle justement de manque de limites et si cela ne vient pas de vous, cela peut venir évidemment des autres. Dans ce cas précis, essayez de contenir (si c’est possible) ce qui vous semble être excessif de leur part, cela les aidera.

Cancer

On reparle de Mars, qui transite votre 1er décan jusqu’au 14 avril et qui est activée depuis vendredi 7 avril. Ses fortes énergies vous donnent force et volonté pour entreprendre, mais aussi pour attaquer ou pour vous défendre si besoin est. La planète est encore en harmonie avec Mercure et ce sont peut-être des attaques verbales dont il est question depuis quelques jours. Et comme Mars est chez vous, vous pouvez être celui/celle qui est à l’initiative.

Lion

Aujourd’hui, si vous êtes de la fin du 2e décan, début du 3e, vous serez remué intérieurement par ce que vous anticiperez. Le changement de direction qui s’annonce est déstabilisant. Cela peut s’entendre de plusieurs manières : soit c’est vous qui décidez de faire bouger votre vie, ou alors cela vient de l’entreprise où vous travaillez et où les dirigeants changent. Certains, plus du 3e que du 2e décan, peuvent aussi envisager de devenir indépendants.

Vierge

Un week-end comme vous les aimez, votre curiosité sera stimulée, vous pourrez apprendre quelque chose et donc nourrir votre esprit soit par une lecture, un film ou une conversation. Par ailleurs, la vraie Vierge est aussi attentive à son corps qu’à son esprit. Le plus souvent, le mental est dominant, mais vous donnez aussi de la place à votre corps : vous le nourrissez sainement (la plupart du temps) et vous évitez toute forme d’excès.

Balance

Vous effectuez de gros efforts en ce moment si vous êtes du 1er décan, mais vous êtes presque au bout de vos peines. Il est possible que vous ayez démarré un nouveau job, pour certains, ou que vous ayez eu maille à partir avec votre hiérarchie, voire avec l’un de vos parents ou votre conjoint. Donc une forte charge mentale, dont vous pouvez vous alléger en parlant, en livrant ce que vous avez sur le coeur.

Scorpion

Essayez d’accepter l’idée que ce que vous pensiez durable, solide, puisse être remis en question. L’adaptation aux situations non désirées est une force et vous devez l’utiliser. Nous savons que le scorpion résiste à tout, qu’il n’aime pas les changements, qu’il veut conserver à tout prix ce qu’il possède (objets ou humains). Mais les aléas de la vie font que chacun affronte des épreuves et que vous, vous avez la possibilité d’en ressortir revigoré.

Sagittaire

Mars, planète d’action, qui gère vos énergies et notamment votre libido, occupe un secteur de votre zodiaque qui indique des hauts et des bas, une volonté ou une libido à éclipses... C’est normal, ne vous inquiétez pas, c’est ce qu’il se passe quand Mars est en Cancer, le signe de la Lune. Et comme vous le savez, la Lune connaît des phases auxquelles nous sommes tous sensibles, mais dans des domaines différents. Le vôtre, c’est la libido (1er décan jusqu’au 14/4).

Capricorne

Le souci, pour le 1er décan, c’est encore l’opposition de Mars, activée depuis hier. Un conflit avec un parent, avec votre conjoint, vous oblige à discuter, négocier, vous expliquer et ça vous embête. Vous n’aimez pas avoir à discutailler, voire à vous justifier, et vous trouvez que l’autre fait des histoires pour pas grand-chose. En revanche, comme je vous l’ai dit hier, si vous êtes du 3e décan, pour la plupart ce week-end est un vrai délice.

Verseau

L’harmonie entre Mercure et Mars pourrait profiter aux natifs de janvier. Si ce n’est déjà fait, il se pourrait que vous puissiez reprendre contact avec un proche que vous aviez perdu de vue. Et comme vous êtes quelqu’un de très amical, il se peut que vous vous retrouviez comme si vous vous étiez vu la semaine dernière... Et s’il y a eu une fâcherie entre vous, il est peut-être temps de mettre les choses au clair et de repartir du bon pied ?

Poissons

Essayez, si vous êtes de février, d’utiliser les énergies de Mars et de Mercure qui sont à votre disposition, pour vous expliquer avec quelqu’un, probablement un frère ou une soeur. Si vous étiez en froid, c’est le bon moment pour rétablir le courant entre vous et surtout pour dire ce que vous pensez, en ne craignant pas la réaction de l’autre. Et si cela vous rend nerveux et anxieux, demandez-vous pourquoi, de quoi vous avez réellement peur ?

