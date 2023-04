L'horoscope du jeudi 7 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Jupiter et Neptune sont encore conjointes, dans votre secteur 12, cet aspect est un symbole d'excès, de manque de limites, de transgression mais il ne vous affecte pas directement. Le secteur 12, c'est celui de la communauté, et même de l'universel, il peut donc se passer quelque chose dans le monde qui semble être inacceptable.

Taureau

Votre soirée sera intéressante, la Lune et Vénus seront toutes deux en harmonie avec vous et si vous êtes du 1er décan, vous avez des chances d'être dans un cocon, de vous sentir bien dans votre peau, voire aimé si vous êtes en couple. Pour certains, il peut y avoir une visite, un rendez-vous amoureux ou amical.

Gémeaux

La situation est toujours compliquée et déstabilisante pour le 3e décan, qui en plus ne peut pas agir à sa guise. Vous êtes dépendant d'une autorité à laquelle vous ne pouvez pas désobéir. Il y a des chances pour que vous vous sentiez coincé. 1er décan, un but atteint, un accord confirmé, peuvent intervenir jusqu'au 15.

Cancer

Pour vous aussi la soirée sera romantique et sensuelle si vous êtes du 1er décan, la Lune et Vénus en bon aspect avec vous créeront un climat de tendresse. Si vous êtes célibataire, quelque chose fera vibrer votre imaginaire amoureux et vous aidera à vous évader, à vous complaire dans un très agréable scénario.

Lion

Le 3e décan est encore dans une séquence difficile, mais cela se terminera en fin de semaine, au plus tard jeudi prochain. En revanche, il peut y avoir des moments un peu chauds pour le 1er décan grâce à Vénus en Poissons. Votre libido fonctionne bien et si votre partenaire est en phase avec vous, vous passerez un super soirée.

Vierge

La deuxième partie de la journée sera très favorable à ceux du mois d'août. Une invitation à sortir à deux ou à retrouver des amis vous éloignera de la routine. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un ou que vous renforciez vos liens avec votre ami ou conjoint. En tout cas, les astres vous accompagnent pour la soirée.

Balance

Vous n'êtes pas bien entouré en ce moment, 3e décan. Il y a dans votre entourage quelqu'un que vous trouvez profondément antipathique et avec qui vous êtes peut-être obligé de travailler. Et cela vous perturbe car en tant que Balance vous avez besoin de vous sentir bien avec autrui, dans le boulot comme ailleurs.

Scorpion

Le 3e décan est toujours affecté par une dissonance qui se termine dimanche, courage. En revanche, c'est tout bon pour les natifs d'octobre : vous pouvez vous attendre à passer une excellente soirée, où vous vous sentirez aimé et où vos sentiments à vous pourront s'exprimer, parfois sous forme de jeu pour certains.

Sagittaire

Le 2e décan semble totalement préservé des dissonances qui perturbent le 3e décan. Vous recevez de bons influx solaires et vous sentez mis en valeur, voire en position de force. 1er décan, vous aussi vous avez des atouts dans votre manche, surtout si vous voulez plaire à quelqu'un : cet après-midi, jouez de votre charme.

Capricorne

Né en fin de signe, autour des 18, 19, 20 janvier, attendez-vous à devoir parler cash dans les prochains jours. Vous aurez des reproches à faire et vous vous laisserez emporter par vos émotions. Aussi, est-ce forcément dans la sphère privée que cela se passera, parce que dans la sphère professionnelle, vous vous contrôlez.

Verseau

Vénus sera mise en valeur ce soir et on peut penser que vous serez dans du coton 1er décan, en tout cas sur le plan personnel ; vous serez même, pour certains, dans une ambiance romantique et sensuelle. Reste à savoir si ce sera concret, ou si au contraire ce sera le fruit de votre imagination, décuplée par Vénus en Poissons.

Poissons

Les natifs de février ont des chances de passer une super soirée, grâce à Vénus chez eux, en bon aspect avec la Lune. Disons que vous serez sensible à la beauté, à l'harmonie, à la poésie d'un instant. C'est peut-être quelqu'un qui vous fera ressentir cela, ou c'est un film ou une série que vous regarderez, seul ou à deux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info