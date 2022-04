L'horoscope du vendredi 1 er avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une nouvelle Lune taillée sur mesure et conjointe à Mercure. C'est-à-dire que vous allez exprimer votre voix (Mercure), soit dans des échanges où vous serez en position de force, soit bientôt dans les urnes. Cette NL est celle qui définit l'évolution de votre année et il faut vous attendre à voir vos amitiés ou une amitié en particulier se développer. Mais c'est probablement déjà en préparation.

Taureau

Cette nouvelle Lune serait excellente et très axée sur le progrès, les réformes, mais Mars, qui en est le maître, est conjointe à Saturne et tout risque d'être ralenti. Vous-même ne serez pas très partisan des changements qui seront mis en place une fois le nouveau PR élu. Vous vous y préparez d'ailleurs en vous demandant si ça vaut le coup d'exprimer votre voix dans les urnes la semaine prochaine.

Gémeaux

La nouvelle Lune parle ou plutôt vous fait parler d'avenir. Vous exprimerez peut-être vos souhaits très clairement, mais est-ce que vous y croyez ? C'est la question qu'on peut se poser, quand on voit Mars - maitre de l'amas en Bélier - être conjoint à Saturne. Cela donne un avantage au conservatisme sur le progressisme et surtout sur la stagnation, voire de recul, sur ce qui pourrait avancer.

Cancer

Le Bélier est sous la totale dépendance de Mars, donc la nouvelle Lune du Bélier aussi. Elle est en elle-même très dynamique, pleine de vie et de désir d'agir... Sauf que Mars est conjointe à Saturne jusqu'au 9, veille du 1er tour de l'élection. On dirait que quelque chose est empêché, ou que vous-même êtes obligé de ne pas bouger, de ne rien décider, parce que vous ne savez pas ce que vous voulez.

Lion

Une nouvelle Lune très positive, qui peut donner des éclaircissements au 2e décan, qui se trouve on le sait face à un problème sur lequel il n'a aucun contrôle. Toutefois, la planète maîtresse de cette nouvelle Lune, Mars, est conjointe à Saturne et si vous êtes du 3e décan, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez, il y a quelqu'un qui vous en empêche. Votre conjoint ?

Vierge

Vous êtes plongé dans le doute et ce n'est pas la nouvelle Lune qui va arranger les choses, dans la mesure où vous avez peut-être une décision à prendre concernant votre travail, ou quelque chose du quotidien, et que vous n'en avez pas la possibilité ou que quelqu'un qui doute de votre choix vous en empêche. Il peut aussi y avoir une petite crise entre vous et un proche, un désaccord verbal.

Balance

2ème décan, la nouvelle Lune indique que vous avez un choix à faire ou que vous devez prendre position dans un conflit. A priori, vous parviendrez à ce que vous désirez grâce au dialogue et en étant d'accord pour faire un compromis. Mais ça ne sera pas facile pour le 3e décan, qui réfléchira plus que de raison ou n'aura pas la possibilité de prendre la moindre décision parce qu'on l'en empêchera.

Scorpion

Je ne peux pas vous dire mieux qu'hier, la nouvelle Lune d'aujourd'hui est dynamique et vous aussi, mais vous semblez être freiné dans votre élan par l'un de vos proches ou par votre boss si vous travaillez. Vous aurez le sentiment de devoir obéir, comme si vous aviez 5 ans et que vous n'aviez pas d'autre choix que de faire ce qu'on vous dit. Vous aurez cette même impression, surtout 3e décan.

Sagittaire

En ce qui vous concerne, tous les voyants sont au vert, et s'il y a des freins, ou des personnes qui tentent de se mettre en travers de votre route, vous les balayerez d'un revers de la main. Vous vous sentirez en position de force, face aux combats à mener et même si vous avez affaire à forte partie, vous ne devez pas vous décourager, au contraire. Faites preuve de fermeté et de détermination.

Capricorne

La nouvelle Lune est irritante pour vous, d'un côté vous êtes poussé à agir, à montrer que vous avez l'esprit d'entreprise, de l'autre une rencontre entre Mars et Saturne joue les freins et vous empêche d'aller de l'avant. C'est probablement quelqu'un de proche qui est encore plus réaliste et pessimiste que vous et qui vous dit que vous ne devez pas faire ceci ou cela, que ça va mal tourner.

Verseau

La nouvelle Lune d'aujourd'hui est favorable à votre 2e décan, à qui on peut faire une proposition intéressante. Mais ne vous décidez pas dans l'immédiat car il y a une dissonance actuellement dans le ciel, une rencontre entre Mars et Saturne qui vous demande de réfléchir, de ne rien faire d'impulsif et que vous regretteriez par la suite. Aussi tentante que soit la proposition, demandez un temps de réflexion.

Poissons

La conjoncture est énervante parce qu'elle vous place face à une question d'argent que vous n'avez peut-être pas les moyens de régler tout de suite. Or, tout ce qui se passe en Bélier - et la nouvelle Lune d'aujourd'hui est en Bélier - a un caractère d'urgence. Mais cette urgence est subjective et vous avez certainement le temps de la réflexion devant vous, mais vous êtes trop influencé par ceux qui vous disent qu'il faut faire vite.