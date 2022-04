L'horoscope du jeudi 31 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Un peu agités les Bélier aujourd'hui ! En effet, la Lune entre dans votre signe (c'est votre nouvelle Lune demain) et va à la rencontre de Mercure. Nerveux, vous parlerez trop et surtout trop vite ; on ne vous comprendra pas, ou on vous comprendra de travers (1er décan). 2e décan le Soleil arrive chez vous, bon anniversaire ! La nouvelle Lune de demain vous dit que cette année sera spéciale.

Taureau

En-dehors des planètes en Verseau, qui ne sont pas très faciles pour vous comme nous l'avons vu hier, il y a aussi le Soleil, Mercure et la Lune qui se retrouvent en Bélier (nouvelle Lune demain). C'est-à-dire que votre vie intérieure a autant d'importance que votre vie sociale et même plus : c'est intérieurement que vous vous battez, que vous discutez et prenez des décisions. Vous êtes très absorbé !

Gémeaux

Le 3e décan n'est pas gâté, mais c'est plutôt pas mal pour les autres ! Le 1er est boosté par des projets ou de nouvelles amitiés en développement, le 2e reçoit à présent les influx du Soleil en Bélier, ce qui donne la priorité à l'entraide, quant au 3e décan, ce sont les influx de Vénus que vous recevez et qui donnent un petit parfum d'interdit et de transgression à vos amours ou à vos amitiés.

Cancer

La Lune entre en Bélier à 10h32 (c'est la nouvelle Lune demain) contribuant à accentuer l'un de vos traits de caractère : votre autorité, votre besoin d'être aux commandes. Du coup, vous serez un peu sec avec les autres, vous serez exigeant alors que si vous vous montriez plus doux, vous auriez certainement de meilleurs résultats (1er décan). 2e décan, vous pourriez atteindre l'un de vos objectifs.

Lion

Pas besoin de donner de la voix, votre autorité sera respectée, on vous obéira au doigt et à l'oeil. Mais est-ce la bonne attitude à avoir, autant en privé que dans votre vie professionnelle ? On peut se le demander, vu les déboires qui sont les vôtres, surtout 2e décan et une partie du troisième ? Or, pour beaucoup d'entre vous, leurs exigences sont en partie responsables des changements qu'ils subissent.

Vierge

Les forces du Bélier sont en marche, avec la nouvelle Lune de demain, et elles ont un côté réparateur pour certaines Vierge. Si vous avez eu des problèmes, de santé ou de nature financière, il n'est pas impossible que vous trouviez le début d'une solution ces jours-ci. Vous êtes aidé, c'est incontestable, par quelqu'un qui vous sert de guide ou de coach, et je vous engage à continuer dans cette voie.

Balance

Avec la Lune en Bélier, et la nouvelle Lune de demain, les autres et peut-être votre conjoint, sont nettement au premier plan. Vous les faites passer avant vous, selon vous il n'y a pas d'autre solution et évidemment ils vous " bouffent " littéralement toute votre énergie. Il faudrait ne plus vous laisser faire, ce serait l'idéal parce que vous récupéreriez de l'énergie pour être là quand on en a vraiment besoin et non pour des bêtises..

Scorpion

Trois planètes en Bélier donnent tout pouvoir à Mars, maître du signe. Or, Mars traverse actuellement le Verseau et se trouve conjointe à Saturne. Si vous êtes né autour des 14, 15, 16 novembre, vous vous sentez probablement impuissant, bloqué, empêché de faire ce que vous voulez. On peut vous mettre des bâtons dans les roues, tout comme vous avez peut-être un gros coup de fatigue.

Sagittaire

Vous ne serez pas mécontent de ce jeudi, la Lune entre en Bélier et ce sera la nouvelle Lune demain. La conjoncture est très combative, dynamique et positive : vous aurez la possibilité de gagner tous vos combats sous cette conjoncture. Certes vous serez plus batailleur que d'habitude, mais tant que vous avez un but valable à atteindre, ou qu'il s'agit d'une compet' sportive, vous avez toutes vos chances.

Capricorne

Certes vous êtes atteint par des élans de compassion, mais votre nature c'est aussi de vous battre et de mettre toute les chances de votre côté pour relever vos défis. Vous avez probablement un but à atteindre et vous mettrez tout en oeuvre pour y parvenir. La conjoncture d'aujourd'hui et demain étant forte de café, vous serez assez malin pour attaquer au bon moment, au bon endroit, et vous gagnerez !

Verseau

Les deux premiers décans ne sont pas logés à la même enseigne, surtout le 1er qui reçoit les influx très motivants du Soleil, de Mercure et de la Lune aujourd'hui. Certains du 2e décan auront eux aussi la niaque et se mettront en travers de la route de ceux qui leur cherchent des poux. Vous ne lésinerez pas sur les moyens et il ne fera pas bon vous contrarier, surtout né après le 6 février.

Poissons

Hélas, Jupiter et Neptune ne comptent toujours pas pour du beurre, mais c'est demain la nouvelle Lune du Bélier et vous en aurez déjà quelques échos aujourd'hui. C'est-à-dire que vous commencerez à vous prendre la tête pour une histoire d'argent, de l'argent qui a pu disparaître, que vous ne vous souvenez pas d'avoir dépensé et que vous pensez qu'on vous a volé. Ce n'est pas impossible.