L'horoscope du mercredi 30 mars 2022

Bélier

Vous ne seriez pas un peu fatigué d'être sur tous les fronts ? Vous n'épargnez pas votre peine en ce moment et une petite voix vous dit de prendre du repos. Mais vous ne l'écoutez pas, bien sûr, vous avez trop à faire et c'est trop important. Toutefois, si on vous écoute, tout est important et vous ne vous arrêterez jamais ! Profitez de cette journée, au moins pour faire des pauses et faire de la place à vos rêves.

Taureau

Il y a trois planètes en Verseau ces jours-ci, dont Saturne, ce n'est donc pas le moment de demander une promotion ou de demander quoi que ce soit d'ailleurs. Et si vous espérez quelque chose, il va falloir être très patient (né après le 8 mai surtout). Né avant, les astres en Bélier vous incitent à ruminer quelque chose que vous jugez vexant et blessant, dont vous exagérez peut-être la portée.

Gémeaux

Vous n'en avez pas terminé, hélas, avec la déstabilisante conjonction entre Jupiter et Neptune. Ce qui peut être rassurant, c'est le bon aspect que Saturne vous envoie en même temps. C'est un élément de force morale, de volonté de rester dans le droit chemin, et qui peut combattre efficacement le laisser-aller qu'impose la conjonction Jupiter/Neptune. Vous pouvez éviter de vous laisser entraîner !

Cancer

Les uns continuent à être captivés par ce qu'il se passe ici ou ailleurs, alors que d'autres Cancer sont en train de découvrir un nouveau monde, celui de la culture ou celui de la religion. La situation représentée par la conjonction Jupiter/Neptune peut autant être ressentie par le collectif, qu'elle peut avoir un effet individuel sur votre ouverture au monde et à ses richesses. Une culture étrangère peut aussi vous intéresser.

Lion

C'est une période difficile pour ceux des 2e et 3e décan, vous ne vous battez peut-être pas avec les bonnes armes ou alors vous affrontez plus fort que vous. Vous savez, le pot de terre contre le pot de fer... L'idéal serait d'accompagner le mouvement et d'attendre que ça passe, en réfléchissant à la manière dont vous pouvez sauter le ou les obstacles. Et encore une fois, le temps est votre allié.

Vierge

Il faut absolument écouter votre ressenti, natif du 3e décan. Ce n'est peut-être pas du rationnel pur et dur comme vous l'aimez, mais votre ressenti ne se trompe pas, vos sens ne se trompent pas non plus... Si vous êtes face à quelqu'un dont vous " sentez " que ce qu'il/elle dit ou fait est faux, que vous avez affaire à un/e vil/e séducteur/trice, prenez vos jambes à votre cou sinon vous le regretterez.

Balance

Certes, vous pouvez avoir peur qu'une situation désagréable ne prenne de l'ampleur, mais vous avez à votre disposition cet élément de fort contrôle qu'est Saturne. Si quelque chose est en train de mal tourner, et pas forcément pour vous seul mais pour tout le monde, Saturne en Verseau joue les grands régulateurs et vous êtes peut-être de ceux qui pourront y mettre bon ordre. Rapidement.

Scorpion

Des deux aspects dont il était question hier, reste la conjonction Jupiter/Neptune et elle est la plus forte aujourd'hui. C'est elle qui est en bon aspect avec vous. Mais attention car elle vous invite à ne penser qu'à vos plaisirs, qu'à votre intérêt personnel, alors que le reste de la conjoncture pourrait vous demander d'être au contraire dans l'entraide, et donc de plus tenir compte des besoins des autres que des vôtres.

Sagittaire

Vénus vous envoie un bon aspect, 3e décan, qui pourrait vous induire en erreur. Certains vont trouver ou ont trouvé quelqu'un qui correspond à leur idéal et est tout prêt à leur donner des tonnes d'amour. Mais avec la conjonction entre Jupiter et Neptune, il faut vous méfier des apparences, elles sont trompeuses. Et surveillez aussi tout ce qui touche à votre argent, on pourrait s'en prendre à lui sans que vous en soyez conscient.

Capricorne

Il y a toujours cette situation qui suscite de la compassion, mais il semble que quelqu'un a pris les choses en main et que les choses vont bientôt rentrer dans l'ordre. Disons que les questions pratiques, matérielles, semblent être en bonne voie de résolution, c'est plus l'aspect psychologique, moral, qui n'est peut-être pas pris en charge. Mais vous pouvez peut-être faire quelque chose, surtout 3e décan.

Verseau

Comme le Lion, votre opposé zodiacal, vous êtes dans une période difficile si vous êtes né après le 3 février. Vous affrontez des vents contraires et cela n'ira mieux que si vous acceptez l'aide qu'on vous propose. Ne donnez pas le pouvoir à votre orgueil et laissez vos amis et proches jouer un rôle qui sera, de toute manière, positif. C'est en tout cas ce que préconise Vénus, elle aussi dans votre 3e décan.

Poissons

Désolée, mais Jupiter et Neptune sont encore au premier plan aujourd'hui, elles sont réunies dans votre 3e décan et boostées par la Lune. Comme hier, vous êtes envahi par quelque chose : soit par l'eau, soit par des émotions, soit encore par un virus. En espérant que ce n'est pas le virus parce que, franchement, ça n'a que trop duré (prévisions écrites le 16 février). Il peut aussi d'agir d'une colère sociale.