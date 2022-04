L'horoscope du samedi 2 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Dans votre signe, le Soleil et Mercure sont encore conjoints, mais dans votre 2e décan à présent. Vivacité, sens de l'observation humour, sont vos armes de séduction, et une facilité aussi à entrer en contact avec les autres. Vous allez certainement fréquenter plus de monde dans les prochains jours. 3e décan, Mars est en phase, conjointe à Saturne, soyez le plus sérieux, le plus fiable possible.

Taureau

3e décan, c'est vous qui accueillez la conjonction entre Mars et Saturne qui est réputée pour créer des blocages, des contrariétés et vous inciter à appuyer à la fois sur le frein et sur l'accélérateur. N'essayez pas, pour l'instant, de vous battre et d'épuiser votre énergie, ça ira mieux après le 10, vos forces reviendront. 2e décan, le mieux que vous ayez à faire c'est de n'écouter que votre intuition.

Gémeaux

Mars vous invite à l'action, et surtout à prendre les devants afin de ne pas rater quelque chose, mais vous en êtes empêché, il n'y a rien à faire, il faut patienter. En principe, ce sera encore bloqué la semaine prochaine et c'est à partir de dimanche 10 que vous retrouverez une certaine liberté d'action et d'expression de vos idées et opinions. C'est peut-être lié à la future élection présidentielle.

Cancer

Si vous êtes du 2e décan (né après le 1er juillet), le Soleil et Mercure sont à présent au zénith et il est possible que vous ayez à faire la morale à l'un de vos enfants, ou même à votre conjoint qui se sera conduit comme un enfant ! En tout cas, vous vous sentirez plus adulte que les autres qui, à votre avis, ne respecteront rien. 3e décan, ne prenez aucune décision allant à contrecourant de vos désirs.

Lion

Sur la lancée de la nouvelle Lune, qui vous conférait encore plus d'autorité 2e décan, vous conservez une attitude ferme et déterminée et c'est une bonne chose. Il ne faut pas vous laisser manipuler par ce qu'on vous dira, ce que vous lirez ou entendrez ; gardez votre ligne et mais si on vous cherche, si on veut polémiquer avec vous, prenez la tangente. 3e décan, le ou les blocages continuent.

Vierge

Un week-end plutôt agréable, dans un contexte qui ne l'est pas toujours. En tout cas, en fin de journée, vous prendrez enfin de la distance avec vos soucis. Peut-être parce que vous ferez un petit voyage, que vous serez éloigné de votre quotidien habituel, et cela ne peut que vous faire du bien (1er et 2e décan). 3e décan, Mars et Saturne peuvent correspondre à une douleur qui ne passe pas.

Balance

Le conflit n'a probablement pas été réglé hier, 2e décan et les échanges avec votre partenaire continuent à être prise de tête. Cela va durer jusqu'à jeudi prochain, suite à quoi Mercure passera au 3e décan et le Soleil suivra samedi. Donc, pour l'instant, ne rentrez pas dans le jeu de ceux qui veulent vous faire réagir. 3e décan, vos actions/décisions visent à ce qu'on vous prenne plus au sérieux.

Scorpion

Les relations avec les autres et en particulier votre couple, seront une source de préoccupation ce week-end pour le 2e décan. Il y a une remise en question à prendre au sérieux. Souvent, vous vous voilez la face pour ne pas voir ce qu'il se passe, vous ne voulez pas affronter le problème, mais à force les mésententes s'accumulent et il arrive un moment où l'autre ne se sent plus accepté ni aimé.

Sagittaire

Les voyants sont encore au vert, sauf que vous sentirez que vous devez être plus attentif, plus délicat. Vous avez parfois des gros sabots et ça ne plaît pas à tout le monde. Vos proches, ceux qui sont vraiment sympas avec vous, ne méritent pas que vous soyez désinvolte avec eux (2e décan). 3e décan, vous êtes coincé, vous auriez aimé partir en week-end, mais on vous en empêche et il faut obéir !

Capricorne

Ce n'est pas encore les vacances, mais vous sentirez comme un vent de liberté à partir de ce soir. Peut-être parce que vous serez invité loin de chez vous ou chez des personnes que vous ne connaissez pas très bien (1er décan). Cela aura un côté dépaysant. 2e décan, évitez de tourner en rond dans des discussions qui se terminent mal parce que vous finissez par élever la voix et ça fait fuir vos interlocuteurs.

Verseau

Le 2e décan est encore favorisé, vous avez toute liberté pour vous exprimer et vous faire de nouvelles relations. En revanche, ce n'est pas top pour le 3e décan. Vous devez le sentir depuis quelques jours, il y a une rencontre entre Mars et Saturne et c'est un aspect qui ne peut que vous empêcher d'agir, de prendre des décisions, de faire ce que vous voulez. Vous avez des contraintes à respecter.

Poissons

Vous êtes encore plus préoccupé par les autres que d'habitude. Il ne s'agit pas de vos proches mais de personnes qui pourraient semer la zizanie et qui vous font peur. D'une certaine manière, vous anticipez ce qu'ils pourraient faire de mal, tout en sachant quelque part qu'ils ne le feront pas, que ça n'arrivera pas. D'ailleurs, ce soir avec la Lune en Taureau, vous aurez l'esprit plus rationnel.