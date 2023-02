L'horoscope du jeudi 2 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Lune et Vénus étant en harmonie, vous avez intérêt à valoriser la douceur, la gentillesse, la compassion. Certes, vous avez besoin d'amour, mais la première étape ne serait-elle pas d'en donner autour de vous ? C'est la meilleure manière d'en recevoir, vous devriez essayer, même si votre nature combative préfère la conquête à toute autre façon d'entamer une relation.

Taureau

Les échanges sont au premier plan, c'est dans ce domaine que vous serez content de vous aujourd'hui (né avant le 6 mai). Si vous avez un rendez-vous avec votre boss, par exemple, vous vous montrerez sous votre meilleur jour et lui prouverez qu'il/elle peut compter sur votre entière coopération. Pareil si un proche ou l'un des membres de votre famille a besoin de votre soutien, vous serez là.

Gémeaux

Vous rendre utile sera le meilleur moyen d'être content de vous aujourd'hui et surtout d'impressionner ceux qui vous entourent : vos proches, vos collègues et même votre boss si vous travaillez. Votre facilité à trouver des solutions et à résoudre certains problèmes sera votre meilleur atout, mais n'attendez rien en retour, en tout cas pas pour l'instant. Ça viendra plus tard.



Cancer

Encore un bel aspect pour vous, 1er décan, c'est la présence de la Lune chez vous, en bonne relation avec Vénus ! Plus sentimental et sensuel que vous,, il n'y aura pas ! Si vous êtes en couple, profitez-en pour accentuer la complicité entre vous et succomber à vos désirs. Célibataire, sortez et faites assaut de séduction, vous pourrez séduire qui vous voulez. Mais chassez votre timidité, s'il vous plaît !



Lion

Cela ne vous arrive pas souvent, mais il se peut que vous vous sentiez en position d'infériorité par rapport à quelqu'un à qui vous voudriez plaire mais qui vous ignore. Peut-être qu'il ou elle est déjà pris/e, que son coeur appartient à quelqu'un d'autre ? Dans ce cas, n'insistez pas et arrêtez d'imaginer des moments de rêve avec cette personne. Choisissez plutôt la réalité, votre week-end sera top (1er décan).



Vierge

La conjoncture est positive pour vos relations sociales, surtout celles qui peuvent vous être utiles pour faire avancer un projet, ou demander un avancement ! Toutefois, il y a encore une petite couleuvre à avaler si vous êtes né autour des 2, 3 septembre : un refus est possible mais il ne doit surtout pas vous décourager ni vous empêcher de revenir à la charge d'ici la fin du mois.



Balance

L'harmonie du jour, entre la Lune et Vénus, est très propice à votre travail, ou vos activités quotidiennes et au plaisir que vous pouvez en retirer. Vous pourriez même être content, voire flatté par les résultats que vous avez obtenus (1er décan surtout). Sur un plan plus personnel, il semble que votre charge mentale s'allège et que vous ne soyez pas loin de pouvoir vous en débarrasser.



Scorpion

Les bons influx de la Lune et de Vénus sont pour vous et vous invitent à recueillir des compliments, soit sur votre physique, soit sur vos résultats, soit encore sur votre maison et la manière dont vous l'avez décorée. 2e décan, le Soleil et Uranus entrent en dissonance et il se peut qu'un problème relationnel que vous avez déjà expérimenté réapparaisse et vous perturbe intérieurement.

Sagittaire

Vous pourriez avoir des sueurs froides dans le domaine amoureux, il semble que vous vous poserez des questions inutiles et auxquelles personne ne peut apporter de réponse. Essayez d'ignorer le petit diable qui se tient sur votre épaule et vous incite à voir le négatif chez les autres. Certes, il faut être réaliste mais pas trop. Pour aimer sincèrement, acceptez les défauts de l'autre.

Capricorne

1er décan, de bons influx de Vénus devraient illuminer votre journée. Rien de très important mais parfois les petites joies simples font plus plaisir que les autres. C'est ce que vous aurez aujourd'hui, probablement à travers un proche ou l'un de vos enfants : on vous fera une sorte de cadeau qui exprimera l'affection qu'on vous porte. Mais vous pouvez aussi acheter quelque chose de joli pour la maison.

Verseau

Vénus et Jupiter sympathisent aujourd'hui, avant leur grande rencontre de fin février, quand Vénus rejoindra Jupiter en Bélier. Mais là, c'est un aspect très léger qui peut cependant donner à votre journée une empreinte optimiste. Vous aimerez davantage votre vie, en attendrez le meilleur, et vous ferez votre possible pour éviter les conflits et autres querelles qui pourraient venir gâcher votre journée.



Poissons

Une belle journée en perspective parce que vous serez en phase avec vous-même ! Vous vous apprécierez et vous avez intérêt à en profiter pour voir du monde, en tout cas si vous cherchez à faire des rencontres (1er décan encore). Vénus est chez vous et fait ressortir votre besoin de plaire, d'aimer et d'être aimé. En couple, vous vibrerez ensemble dans une ambiance romantique, sensuelle et fusionnelle.



