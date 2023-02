L'horoscope du mercredi 1er février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il est possible que vous ayez attrapé un rhume ou que vous ne vous sentiez pas comme d'habitude. Mais cela peut aussi être psychosomatique. Vous avez trop de perceptions, de sensations que vous n'arrivez pas à traiter mentalement et cela file dans votre corps. Rien de grave, mais c'est peut-être un signal pour vous dire que vous tirez un peu trop sur la corde en ce moment.

Taureau

Un anniversaire, une fête chez des amis ? En tout cas, le climat devrait être festif chez les natifs du 1er décan, à moins que ça ne soit le contraire et que l'un de vos amis ne vous apporte une aide, un soutien dont vous avez besoin. Une question administrative ou financière pourrait vous préoccuper et vous pensez qu'il y a urgence à la régler ; effectivement, on peut vous aider aujourd'hui.

Gémeaux

C'est encore le 2e décan qui attire l'attention avec la dissonance de Mars, à laquelle s'ajoute Vénus. Il est donc possible que vous ne soyez pas d'accord avec votre partenaire, et que cela évolue en dispute. Vous lui cachez quelque chose ? Ou au contraire, vous le/la soupçonnez de ne pas tout vous dire ? Le plus intelligent sera de mettre les choses à plat, d'avoir une bonne discussion.



Cancer

Un bel aspect pour votre 1er décan, qui implique Vénus et Jupiter. Certes, il est mineur mais il n'empêche qu'il se pourrait que vos sentiments, vos affections, s'épanouissent encore plus aujourd'hui. Disons que la conjoncture accentue votre confiance en vous, en les autres, et vous vous laissez davantage aller à ce que vous ressentez. La question est : est-ce réel ou le fruit de votre imaginaire ?



Lion

Il est beaucoup question d'amour cette semaine, et aujourd'hui avec une légère harmonie entre Vénus et Jupiter, vous pouvez éprouver des sentiments exaltants. Toutefois, Vénus occupe un secteur de votre zodiaque qui évoque également les questions financières... On peut donc se demander si vous n'allez pas gagner plus aujourd'hui, ou recevoir une somme que vous attendiez...



Vierge

L'aspect qui est actif aujourd'hui et qui réunit deux bonnes planètes, Vénus et Jupiter, peut vous procurer du plaisir, du bien-être, mais à travers l'autre ou les autres en général (1er décan). Une invitation, une proposition peuvent être la cause de votre plaisir, à moins que vous n'obteniez un accord. 2ème décan, une décision peut être à prendre, mais vous pouvez aussi devoir en combattre une...



Balance

2ème décan, vous êtes éclairé par le Soleil du Verseau, cela vous donne un éclat particulier pour vous faire remarquer par vos talents ou grâce à votre apparence physique. Il semble que vous avez votre propre style et qu'il impressionne les autres. Développez-le, il est important que vous ne ressembliez pas à tout le monde, surtout pendant la période où le Soleil est en Verseau (jusqu'au 19).



Scorpion

1er décan, étant donné que Vénus vous envoie de bons influx, pour bien en profiter il faut que vous fassiez confiance, que vous ne doutiez pas des sentiments de l'autre. En amour, comme en amitié, vous avez souvent peur de la trahison, probablement parce que vous avez déjà été trahi et que vous pensez que cela va se répéter. C'est une possibilité, mais cela ne doit pas vous paralyser.

Sagittaire

1er décan, vous serez probablement sensible à une légère harmonie entre Vénus et Jupiter, qui peut vous inciter à revoir un/e ex., ou à ressentir de nouveau des sentiments pour quelqu'un qui appartient à votre passé même si vous vous êtes quittés récemment. Vous pensiez que c'était terminé mais vous vous surprendrez, peut-être juste aujourd'hui, à penser à cette personne avec tendresse et émotion.

Capricorne

1er décan, de bons influx de Vénus devraient illuminer votre journée. Rien de très important mais parfois les petites joies simples font plus plaisir que les autres. C'est ce que vous aurez aujourd'hui, probablement à travers un proche ou l'un de vos enfants : on vous fera une sorte de cadeau qui exprimera l'affection qu'on vous porte. Mais vous pouvez aussi acheter quelque chose de joli pour la maison.

Verseau

Vénus et Jupiter sympathisent aujourd'hui, avant leur grande rencontre de fin février, quand Vénus rejoindra Jupiter en Bélier. Mais là, c'est un aspect très léger qui peut cependant donner à votre journée une empreinte optimiste. Vous aimerez davantage votre vie, en attendrez le meilleur, et vous ferez votre possible pour éviter les conflits et autres querelles qui pourraient venir gâcher votre journée.



Poissons

1er décan, ne sentez-vous pas les agréables vibrations vénusiennes ? La planète est chez vous, et forme un bon aspect aujourd'hui avec Jupiter, ce qui lui donne encore plus de force. Seriez-vous amoureux, ou quelque chose aurait-il rallumé la flamme dans votre couple ? Toutefois, selon la position de Vénus dans votre thème natal, vous avez pu aussi vous faire des illusions sur quelqu'un.



