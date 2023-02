L'horoscope du mardi 31 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L'association entre la Lune et Mars se fait dans le secteur de communication du 2ème décan. Essayez de ne pas agir-réagir trop rapidement et de ne pas prendre de décision impulsive. Certes, la conjoncture semble être marquée par l'impatience et vous ne tiendrez pas en place, de même que vous ne supporterez pas la frustration. Né autour du 5 avril, vous saurez réfléchir avant de parler.



Taureau

Aujourd'hui encore, il se peut que vous ayez de l'argent à sortir, ou que vous preniez conscience que vous avez trop payé quelqu'un et que vous allez être obligé de réclamer. Il n'est pas sûr du tout que l'on accepte de vous rembourser (2e décan). En revanche, 1er décan, de votre côté l'argent semble rentrer, ou être sur le point de rentrer. Quand le Verseau domine, l'espoir est là.



Gémeaux

Dans votre 2ème décan, la Lune rencontre Mars à 6h30 ce matin, voilà qui va vous donner envie de vous lever du bon pied et d'écraser tous ceux qui tenteraient de se mettre en travers de votre route. Vous pourriez même avoir des réactions un peu trop vives, prenez du recul. 1er décan, né autour du 26 mai, une réussite pourrait avoir des conséquences à long terme.



Cancer

En plus de Mercure, favorable à vos échanges, vous disposez aussi d'un bon aspect de Vénus qui donne un côté très romantique à vos amours. Votre imagination les embellit et les rend encore plus fusionnelles. Mais comme je vous l'ai déjà dit, il est possible qu'elles soient totalement virtuelles ; il y a toujours beaucoup de rêve chez la Vénus des Poissons. Mais c'est bon quand même...



Lion

L'aspect du jour, qui voit Lune et Mars en bonne relation avec votre 2e décan est un concentré de bonne humeur et de rapidité intellectuelle. Votre cerveau fonctionnera à la vitesse de l'éclair, les bonnes idées jailliront presque automatiquement. Si vous êtes sur un projet, personnel ou professionnel, il y a toutes les chances pour que vous lui fassiez faire un grand pas en avant (né début août surtout).



Vierge

Il va sûrement falloir donner un coup d'accélérateur, ou vous investir davantage dans un nouveau travail, la rencontre Lune/Mars ayant lieu dans votre secteur de carrière. Cela dit, il est possible, comme nous l'avons déjà vu, que vous ayez un obstacle à dépasser, un adversaire à dégommer ou encore des problèmes avec l'autorité d'un supérieur. A priori, cela ne concerne que les natifs de début septembre.



Balance

Comme promis, tout semble aller dans le bon sens pour vous, vous positivez tout ce que vous entreprenez et cela ne peut que vous conduire au succès. Pour l'instant ce sont ceux de début octobre qui ont des raisons d'être enthousiastes, mais tout le 2e et le 3e décan seront eux aussi très stimulés d'ici le 25 mars, date où Mars quittera le signe ami des Gémeaux, favorable au dépassement de soi.

Scorpion

Normalement, vous devriez ressentir les vibrations de la rencontre Lune/Mars de ce matin (6h30). Vous serez à fond dans votre travail (ou vos activités habituelles), et serez capable de transformer le plomb en or. C'est-à-dire que vous réussirez une sorte de doublé gagnant, 2ème décan. Mais le 1e décan ne sera pas en reste, puisqu'il semble qu'on vous versera une somme attendue depuis longtemps.

Sagittaire

Lune et Mars s'opposant à vous, au moins deux situations sont envisageables. Soit vous êtes encore en conflit et vous cherchez le moyen d'en sortir, soit vous allez tout faire pour trouver un consensus avec quelqu'un qui semble vous en vouloir (natif de début décembre surtout). Vous pouvez aussi être obligé d'apaiser un proche qui semble être furieux contre vous à cause d'une négligence.



Capricorne

Les énergies de Lune et Mars s'exprimeront dans ton secteur des activités et de la vie quotidienne. Soit vous n'apprécierez pas l'ambiance sur votre lieu de travail, elle vous tapera sur les nerfs, soit c'est le boulot en lui-même qui vous déplaira et vous aurez du mal à vous concentrer dessus. Vous chercherez à vous en débarrasser rapidement, et il en sera de même pour ceux qui vous empêcheront de vous concentrer.



Verseau

Un petit coup de fouet bienvenu vous incite à vous tourner vers la valeur " travail " pour vous y dévouer toute la journée, avec une volonté de fer pour avancer rapidement dans ce que vous faites. Vous n'aurez aucune envie de traîner, peut-être parce qu'il y aura une carotte au bout du bâton, 2ème décan, en particulier. Cela dit, un imprévu pourrait vous déstabiliser (né autour des 3, 4 février).



Poissons

La conjonction de la Lune et de Mars risque de vous perturber en provoquant en vous des émotions fortes, probablement liées à un conflit familial ou à un problème avec la maison (2ème décan). 1er décan, Vénus est toujours présente chez vous et vous facilite la vie à tous les niveaux, et surtout dans le domaine relationnel. Il se pourrait que certains fassent une rencontre.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info