L'horoscope du lundi 30 janvier 2023

Bélier

Cette harmonie entre le Soleil et Mars dont nous parlions hier est encore active au moins jusqu'à vendredi et aujourd'hui c'est votre pouvoir de conviction qui sera au top. C'est clair, on ne pourra pas vous contredire et d'ailleurs, personne ne s'y risquera tant vous mettrez de force pour exprimer vos convictions. Attention à ne pas apparaître comme celui/celle qui donne des leçons.

Taureau

2e décan, Mercure est en harmonie avec vous jusqu'à vendredi, c'est donc le bon moment pour exprimer votre confiance en un proche, ou inspirer confiance aux autres. Ce sera une journée pour chacun, probablement lors d'un rendez-vous où certains auront des papiers à signer, une reconnaissance de dette par exemple. 1er décan, de l'argent peut rentrer ou un projet vous réjouir.



Gémeaux

L'ambiance reste conflictuelle pour le 1er et le début du 2ème décan (né avant le 6 juin) et vous aurez tendance à entretenir les querelles en vous montrant un peu trop taquin. Vos plaisanteries ne feront qu'attiser le ou les conflits et c'est avec votre chéri/e que cela se passera, ou en tout cas avec quelqu'un que vous aimez : Vénus avance en effet vers une dissonance avec Mars (dieu de la guerre).



Cancer

2ème décan, Mercure se trouve face à vous jusqu'à vendredi. Né après le 6 juillet, si vous voulez vous entendre avec quelqu'un, il faut absolument faire une concession. C'est la seule chose qui peut ramener la paix entre vous et des proches avec lesquels vous n'avez pas de bonnes relations. Vous vous sentirez en position de faiblesse si vous cédez, mais non, ça ne sera pas la réalité, juste une impression.



Lion

Il y aura quelques tensions cette semaine, 2e décan, vous aurez envie de vous rebeller parce qu'il faudra supporter des contraintes dont vous voudriez vous débarrasser. C'est en bon chemin et le mois de mars devrait être plutôt libérateur à cet égard. En attendant, le 1er décan vit de très bons moments, peut-être grâce à une promesse de voyage, à moins que vous n'obteniez un nouveau poste.

Vierge

Si l'on en croit Mercure, qui s'entend très bien avec votre 2ème décan, on vous fera des compliments, des flatteries auxquelles vous aurez tendance à ne pas vouloir croire ! Vous vous demanderez si on ne cherche pas à vous manipuler... Mais ça n'en a pas l'air et l'arrivée de Vénus, face à vous en fin de semaine, pourrait vous permettre de signer un accord, ou de recevoir une proposition intéressante.



Balance

Ce début de semaine est très positif pour le 1er décan, et l'ambiance restera dynamique toute la semaine. En revanche, 2e décan, il peut y avoir une mésentente. Probablement avec une personne que vous employez ou qui travaille avec vous (un/e collègue). Vous avez de l'affection pour cette personne et vous trouverez qu'il ou elle ne respecte pas assez certaines limites.

Scorpion

2ème décan, l'opposition d'Uranus est activée ces jours-ci, vous la subissez depuis des mois, elle vous incite à changer de schéma relationnel, ce que vous êtes en train de faire. Dans la difficulté pour la plupart, mais ceux nés avant le 7 novembre ont déjà fait le " boulot " semble-t-il. 1er décan, tout baigne, il va même y avoir un climat intense, fort en émotions et en passion (fin de semaine).



Sagittaire

Je maintiens ce que je vous ai dit hier sur le dynamisme que vous développez, mais Vénus vient jeter le trouble et il se peut qu'en fin de semaine, ça se dispute 2e décan. En effet, le Soleil ne sera plus en phase avec Mars et Vénus sera, elle, en dissonance avec la planète du conflit. Alors c'est sûr, il risque d'y avoir un désaccord avec votre chéri/e, ou avec toute personne que vous aimez.



Capricorne

Jusqu'à vendredi, Mercure occupe votre 2e décan et vous donne l'occasion de faire une démarche, d'obtenir un important document, ou un rendez-vous pour du boulot. Et comme Vénus sera en harmonie avec vous la semaine prochaine (et même dès samedi), il se peut que vous soyez content du résultat de votre démarche ou de votre rendez-vous. Bonne ambiance aussi pour le 1er décan jusqu'à vendredi.



Verseau

Vos besoins affectifs, sensuels seront plus impérieux cette semaine et contrairement à votre habitude, vous serez en demande de câlins. Laissez tomber votre orgueil ça vous fera du bien ! Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas une ancienne conquête sous la main pour répondre à vos besoins, remémorez-vous les moments les plus chauds que vous avez pu vivre, ça peut le faire !



Poissons

Votre ciel vire à l'orage en ce début de semaine, et cela risque d'être l'ambiance des prochains jours pour le 1er et le 2ème décan. C'est votre partenaire qui sera grognon. Partenaire en amour ou dans le boulot, l'un des deux ou des deux seront de mauvais poil et vous devrez subir leurs humeurs aussi changeantes qu'une météo perturbée. Ne laissez personne mal vous parler.



