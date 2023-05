L'augmentation du prix des cigarettes est-elle efficace pour lutter contre le tabagisme ?

Les prix des cigarettes s'envolent. A parti du 1er mai, les fumeurs devront débourser près de 11 euros pour un paquet, ce qui traduit une hausse de 20 à 70 centimes supplémentaires. Cette stratégie, qui consiste à taper régulièrement sur le portefeuille des consommateurs pour les dissuader, est-elle efficace pour faire baisser la consommation de tabac ?

En 20 ans, le prix des cigarettes a été quasiment multiplié par trois. En 2003, par exemple, le paquet était en moyenne à 4 euros puis 8 euros en 2018. Enfin, en novembre 2020, le cap symbolique des 10 euros a été franchi. Un fumeur régulier consommant un paquet par jour débourse donc 330 € par mois, soit près de 4 000 € par an.

Par conséquent, la consommation de tabac n'a cessé de diminuer, une baisse continue et inédite, avec notamment près de 2 millions de fumeurs en moins entre 2016 et 2019. D'autres mesures ont aussi accentué ce phénomène, comme l'interdiction de fumer dans tous les lieux publics, l'entrée en vigueur du paquet neutre, l'irruption massive de la cigarette électronique, ainsi que le remboursement des substituts nicotiniques.

Mais tous les spécialistes affirment que l'augmentation des prix du tabac est la mesure la plus efficace pour réduire le tabagisme. Près de 40 % des fumeurs verraient en la hausse des tarifs une motivation au sevrage d'après Santé publique France.



Une augmentation importante

Pour qu'une augmentation soit efficace, elle doit être répétée et importante. Plus de 10 %, c'est le seuil minimal recommandé par les experts, en passant tout d'un coup le paquet de 10 à 11 euros par exemple. L'exemple très frappant de l'Australie le prouve en faisant passer le prix du paquet de 5 dollars dans les années 1990 à 20 dollars en 2015, divisant par deux le nombre de fumeurs.

En France, il y a quelques années, la Cour des comptes avait dénoncé des hausses trop modestes et pas assez continues. Si un paquet à 11 euros peut dissuader les jeunes de se mettre à fumer, quelques centimes de plus ne suffisent pas à décourager les accros à la nicotine. On observe notamment un phénomène de rattrapage quelques semaines ou quelques mois après une augmentation. Les consommateurs s'habituent aux nouveaux tarifs et reviennent petit à petit à leur consommation initiale.



Une stratégie pas assez efficace ?

Santé publique France a prévu une baisse historique jusqu'en 2019. Désormais, il s'agit d'une période de stabilisation, avec un rebond inattendu du tabagisme quotidien chez les femmes, chez les personnes les moins diplômées et les plus précaires. Des précaires qui sont déjà deux fois plus nombreux à fumer que les catégories les plus aisées de la population. Ce sont généralement de gros fumeurs qui ne parviennent pas à sortir de leur dépendance.

Les médecins sont unanimes, il faut donc continuer à augmenter le prix de tous les tabacs comme celui à rouler ou les cigarillos. Il faut aussi mieux accompagner ceux qui ont envie de décrocher, avec un accès plus simple aux consultations d'addictologie. Le tabac, on le rappelle, est à l'origine de 73.000 décès par an, soit un décès sur huit en France, et c'est la première cause de mortalité évitable dans notre pays.

