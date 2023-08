Les conseils de Jimmy Mohamed pour porter secours à quelqu'un

Cet été, les pompiers des Yvelines ont diffusé l'enregistrement d'un appel d'urgence passé par un enfant de 7 ans car sa mère ne se réveillait pas. Le docteur Jimmy Mohamed rappelle aux auditeurs de RTL l'importance d'être sensibilisé aux gestes de premier secours. On a donc un enfant de 7 ans qui appelle les pompiers car sa maman ne se réveille pas. Les enfants peuvent porter assistance et prodiguer les gestes de premiers secours. Et cela commence par apprendre aux enfants les numéros d’urgence dès leur plus jeune âge. Le 15, le 17, le 18 ou le 112. Et il existe un moyen mnémotechnique tout simple pour retenir ce 112 dès le plus jeune âge, vous dites à votre enfant qu’il a 1 bouche, 1 nez et 2 yeux, ça fait 112.

Deuxièmement, il faut apprendre aux enfants leur adresse. Ils doivent savoir dire où se trouve leur domicile. C’est d’ailleurs la première question que les secours vous poseront : où est-ce que vous vous trouvez pour pouvoir porter secours et assistance. Évidemment, ces derniers ont un système de géolocalisation si jamais c’est la panique ou que vous n’êtes pas en mesure de donner l’adresse, mais apprenez là à vos enfants et petits-enfants !

En quelques secondes, l’opérateur, grâce à l’aide de l’enfant, arrive à savoir si cette maman est en arrêt cardiaque. C’est aussi simple et rapide que cela. Car un arrêt cardiaque rempli deux conditions essentielles et suffisante. Premièrement, la personne est inconsciente. Pour savoir si une personne est inconsciente, il vous faut 5 secondes : "Madame/monsieur, ouvrez les yeux, répondez-moi, serrez-moi la main". Si elle n’ouvre pas les yeux, elle ne parle pas, elle ne bouge pas, elle est inconsciente.

La seconde condition, c’est une personne qui ne respire pas. Et là encore, c’est très simple. Lorsque vous respirez, le thorax se soulève lors de chaque inspiration et expiration. Mettez donc la main sur le thorax pour le sentir. S’il ne se soulève pas, c’est qu’elle ne respire pas. Vous pouvez aussi essayer d’écouter le souffle de la respiration de la personne. Toute petite subtilité que vous devez connaitre : ce qu’on appelle les gasp, ce sont des mouvements respiratoires anarchiques qui en fait ne signe pas du tout une respiration normale.

Donc si vous avez une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas, elle est en arrêt cardiaque. C’est là qu’il faut faire le massage cardiaque. Encore faut-il savoir le faire… D’où l’importance de se former aux gestes de premiers secours. Mais même si vous ne savez pas faire le massage cardiaque, il faut le faire. Mieux vaut un massage mal fait que pas de massage. L’opérateur en ligne vous guidera évidemment, mais je vous rappelle qu’à chaque minute de perdu, c'est 10% d’espérance de vie en moins. Ce qu’il faut retenir, c’est que si on se forme, enfant comme adulte, on peut sauver des vies.