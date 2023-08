Jessie Inchauspé : quels sont les aliments et les boissons à faible teneur glycémique pour l'apéritif ?

Dans cette dernière chronique de la saison, Jessie Inchauspe, biochimiste et auteure de La méthode glucose, nous donne ses conseils pour prendre un apéritif à faible valeur glycémique afin de lisser sa courbe de glucose et de ne pas s'exposer aux fringales.

La spécialiste recommande les olives, plutôt que les chips, car elles contiennent des fibres, de bonnes matières grasses et presque pas de glucose. À l'inverse, les chips sont issues des pommes de terre, des féculents, et ont une plus forte teneur en glucose en plus d'être cuites dans des huiles peu recommandables pour la santé. Les noix sont une autre bonne idée, assorties de crudités si vous en avez.

Concernant l'alcool, les vins, blancs, rosés, rouges*, les champagnes sont meilleurs pour la glycémie que les cocktails et les jus de fruits, trop chargés en sucre. Un mojito, par exemple, va non seulement faire travailler le foie pour évacuer l'alcool mais en plus devra gérer le sucre. Il serait donc préférable de choisir une vodka avec de l’eau pétillante et du citron.

*Toute boisson alcoolisée est à consommer avec modération.







































































































































