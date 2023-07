Jessie Inchauspé explique les bons réflexes à avoir face aux fringales

Tout le monde a déjà été sujet à une fringale. Certains en sont victimes quotidiennement. Dans cette situation, on se dit souvent qu'il est important de résister aux sucreries. En réalité, les fringales surviennent lorsque notre glycémie joue aux montagnes russes. Il convient donc de la lisser en débutant la journée par un petit-déjeuner salé, pour éviter le coup de pompe de 11h dû au glucose, puis en débutant son déjeuner et son dîner par une entrée à base de légumes, car les fibres vont tapisser l'estomac et réduire le pic en fin de repas.

Dans cette chronique, vous saurez comment réagir en cas de fringale, en se tournant notamment vers des aliments spécifiques et en pratiquant une activité physique pour aider l'organisme à absorber le glucose si vous ingérez une sucrerie. Car au final, les fringales ne sont pas une question de volonté ni de force mentale, mais un véritable problème à régler en amont.























