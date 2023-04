INVITÉE RTL - Arabie Saoudite : comment vivre au quotidien sous 50°C ?

En Arabie Saoudite, il fait chaud, très chaud. Les températures moyennes varient au long de l'année entre 35 et 50°C. Au quotidien, les Saoudiens adoptent des habitudes bien différentes des nôtres. Clarence Rodriguez y a vécu pendant 12 ans, elle explique sur RTL comment vivre sous cette chaleur étouffante.

"On se lève très tôt, à 6h", commence la journaliste. "Les enfants partent à 6h45 à l'école. Toutes les activités scolaires ont lieu le matin, jusqu'à 13h". Comme toutes les femmes sur place, elle portait une abaya, "cette robe longue et noire, c'était comme une sudisette, on avait très très chaud", explique-t-elle. "Quand on fait ses courses, on essaie de les faire le matin ou alors à partir de 17h et c'est le soir que l'on vit".

"Il fait très chaud, c'est suffocant, c'est violent. On vit dans un contexte climatisé, c'est-à-dire que vous sortez de votre voiture climatisée, souvent à 17°C, vous vous prenez comme un coup de poing, une boule de feu", décrit Clarence Rodriguez. Il lui semble impossible de vivre en Arabie Saoudite sans climatisation. Toutefois, "quand on revient en France et qu'il fait 20°C, on a froid", explique-t-elle. "Cette amplitude thermique a des effets sur votre organisme".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info