Vacances d'été : plus de Français prévoient de partir malgré un budget en baisse

Si vous n'avez pas encore réservé vos vacances d'été, pas de panique. D'après un baromètre réalisé par Ipsos pour Europ Assistance, ils étaient six Français sur dix à ne pas avoir encore réservé leurs vacances pour l'été qui arrive lorsque le sondage a été réalisé (du 20 mars au 7 avril).

"Avec la Covid, les Français attendaient un petit peu avant de réserver", pointe Francine Abgrall, directrice ligne métier voyage chez Europ Assistance. Cette tendance semble se prolonger en 2023.

Néanmoins, les Français sont plus nombreux à avoir l'intention de partir par rapport à l'année dernière (78% en 2023 contre 74% en 2022). Mais le budget dédié aux vacances sera moins conséquent qu'avant la crise sanitaire. Il était de 2.201 euros* en 2019. Cet été, l'enveloppe sera de 1.809 euros en moyenne sur les 1.000 personnes interrogées.

"Le budget était déjà en baisse en 2022 alors que l'inflation n'était pas aussi importante", souligne Francine Abgrall. Pour une très grande majorité des personnes interrogées, l'inflation est ainsi la plus grosse préoccupation. Plus de la moitié des Français craignent même de manquer d'argent à l'occasion de leur séjour (52%). Et pour dépenser moins, ils sont 26% à envisager des vacances chez des proches, famille ou amis, afin d'économiser sur le logement.

* base d'un foyer moyen pour 2,5 personnes

La Bretagne fait son entrée dans le top 3

Au sujet de leurs vacances, les Français semblent avoir une petite pensée au sujet du climat. "Il y a une intention mais ça ne se traduit pas par de vrais changements", remarque Francine Abgrall. Ainsi, la voiture reste le mode de transport le plus utilisé pour aller en vacances, devant l'avion.

Les vacanciers français sont très attachés à leur territoire. Ils sont plus de la moitié (60%) à vouloir passer une partie de leur séjour dans l'Hexagone. Si la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que l'Occitanie et la Nouvelle Aquitaine vont être particulièrement ciblées cet été, la Bretagne a fait son entrée dans le top 3 des destinations cette année.

