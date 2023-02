"On n'en a pas fini avec ce virus". Invité de RTL ce mercredi 10 août, François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, s'est exprimé au sujet de l'épidémie de Covid-19. L'ancien médecin urgentiste a alerté sur la possibilité de voir une nouvelle vague apparaître avant la fin de l'année en France.

"On est à peu près certain qu'il y aura une prochaine vague, probablement à l'automne", indique François Braun. La France pourrait ainsi connaître une huitième vague de Covid-19, plus de deux ans après l'arrivée du virus dans notre quotidien.

"On a une évolution qui est plutôt favorable pour l'instant. Avec un virus qui devient plus contagieux mais moins dangereux", assure le ministre de la Santé, rappelant qu'il faut rester extrêmement "prudent".

Le ministre de la Santé a aussi donné quelques pistes au sujet de la vaccination. "On se prépare à une nouvelle campagne de vaccination pour la population cible à l'automne", explique François Braun. "Pour l'instant, l'avis (de la Haute Autorité de Santé) est de vacciner les plus fragiles".

