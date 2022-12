En Chine, les cas de Covid augmentent, avec 250 millions de personnes contaminées en trois semaines, alors que le pays va rouvrir ses frontières le 8 janvier 2023. Les États-Unis, le Japon et l'Italie ont déjà prévu d'imposer des tests aux voyageurs chinois. Les ministres de la Santé européens se sont réunis à Bruxelles, jeudi 29 décembre, afin d'apporter une réponse coordonnée.

Pour Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon, membre du Covars, le comité chargé de suivre l'épidémie de Covid, vouloir empêcher l'entrée de virus qui pourraient émerger de Chine est impossible. Pour l'instant, les virus qui circulent en Chine sont les mêmes que ceux qui sont présents en France. Les voyageurs de Chine pourraient apporter les mêmes virus qu'en Europe.

"Il n'y a pas de sur-risque par rapport à l'existant", a souligné l'invité de RTL, jeudi 29 décembre. Cependant, Bruno Lina a expliqué qu'il comptait sur la transparence des autorités chinoises pour connaître l'apparition d'éventuels variants. Il a précisé qu'un variant naissait lorsqu'il rencontrait une pression immunitaire, qui n'existe pas en Chine.

La réponse immunitaire n'est pas la même en France. "On a 53 millions de Français qui ont reçu au moins trois doses de vaccin. On a une immunité collective qui est de bonne qualité", a-t-il assuré. "La vaccination est vraiment ce qui fait la différence entre ce qui est en train de se passer en Chine et ce qui est en train de se passer en Europe avec les mêmes virus", a détaillé Bruno Lina.

Logistiquement, tester chaque voyageur est impossible, selon le virologue : "Ça va être très compliqué de tester toutes les personnes qui arrivent de Chine". Pour lui, interdire l'entrée des visiteurs chinois ne fonctionnerait pas.

