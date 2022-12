Coronavirus en Chine : Pékin interdit l'exportation de paracetamol

La Chine, qui vient d'abandonner sa politique "zéro Covid", connaît une importante recrudescence de l'épidémie. Sur place, il est devenu particulièrement compliqué d'obtenir du paracétamol. Pékin a donc réquisitionné la production de certaines entreprises pharmaceutiques et interdit les exportations.

Plus de 200.000 employés travaillent 24 heures sur 24 dans quelque 1.600 usines qui produisent du paracétamol et de l'ibuprofène contre la fièvre. Deux médicaments en rupture de stock dans la plupart des pharmacies du pays, alors que le pays fait face une flambée des cas de Covid sans précédent depuis trois ans. La production de la plupart des usines a même été réquisitionnée par l'État avec priorité donnée à la livraison de médicaments vers la capitale, Pékin, l'une des villes les plus touchées.

Il est désormais interdit d'exporter ces produits à l'étranger, notamment le paracétamol dont la Chine assure la moitié de la production mondiale. Même cas de figure pour les tests antigéniques et les masques dont la production est là encore réquisitionnée au profit du seul marché national. En Chine, pour éviter le marché noir, les pharmacies limitent désormais les achats au maximum quand elles sont approvisionnées et demandent aux clients de présenter une pièce d'identité.

