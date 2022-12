Coronavirus en Chine : le Covid peut-il faire vaciller l'économie chinoise ?

La Chine tourne définitivement la page du zéro Covid et ses trois années de restrictions sanitaires très sévères. À partir du 8 janvier prochain, plus de quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l’étranger. Mais l’épidémie est loin d’être terminée et les conséquences sur l’économie du pays restent très importantes.



Certaines provinces tirent déjà la sonnette d’alarme. C’est le cas du Zhejiang, un centre industriel important au sud de Shanghai où se trouve certaines des plus grandes usines du pays. Dans cette province, on enregistre plus d’un million de nouveaux cas de Covid 19 par jour. Résultat des usines sans ouvrier et des chaînes d’approvisionnement déstabilisés.

La province anticipe même deux millions de malades par jour d’ici au 1er janvier. Dans tout le pays c’est la même chose. Officiellement, le travail peut reprendre normalement mais l’absentéisme est trop important pour que l’économie redécolle. Certaines provinces demandent même aux employés de retourner travailler même lorsqu’ils sont malades.

Le gouvernement chinois ne donne plus le nombre de nouvelles contaminations comme il le faisait depuis trois ans quotidiennement. Au lieu de cela il s’apprête à débaptiser le Covid-19 pour l’appeler désormais : pneumonie infectieuse.

