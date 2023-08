INVITÉ RTL - Contrôle des arrêts de travail : "Ça va faire pschitt", prévient un syndicat de médecins

Dépassement d'honoraires, revendications autour d'une revalorisation des consultations, contrôle des arrêts maladie… Ce lundi 14 août, Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre (UFML), a évoqué nombre d'enjeux actuels de la médecine généraliste sur RTL.

Pour lui, la gestion des arrêts de travail par le gouvernement est une aberration. "Il y a un fait sociétal, avec, depuis le Covid, une relation au travail qui a changé", rappelle-t-il d'abord. "Il y a plein de faits qui font que les arrêts de travail augmentent, et plutôt que d'agir en médecin, on a un gouvernement qui préfère agir en bourrin", fustige-t-il.

Concernant les contrôles de praticiens qui délivrent trop d'arrêts de travail selon l'Assurance maladie, Jérôme Marty l'affirme : "Ça va faire pschitt, je vous l'annonce. Ça ne résistera pas à l'étude des dossiers de chaque médecin", assène-t-il au micro de RTL.

"Plus de la moitié" des médecins ont recours aux dépassements d'honoraires illégaux

Au sujet des dépassements d'honoraires dits "sauvages" de plus en plus fréquents, Jérôme Marty assure "comprendre" le phénomène. Une part des médecins généralistes "fait cela [augmenter leurs honoraires en fonction du type de consultation, Ndlr] depuis maintenant plusieurs semaines", précise-t-il. Et de poursuivre, évoquant une dégradation des conditions de travail des médecins de ville : "Le tarif de base est à 25 euros, ce n'est pas des honoraires, ce sont des 'désohonoraires'". "En euro constant, nous avons les mêmes tarifs qu'en 1995", indique-t-il encore.

Jérôme Marty estime que gonfler les prix reste le dernier recours des médecins : "Pour sauver leur cabinet, ils font ça. Parce qu'on a besoin de médecins et qu'on ne peut pas accepter que les entreprises médicales coulent, face à l'inflation, aux charges qui explosent", explique le docteur toulousain. Selon lui, "plus de la moitié" des médecins généralistes pratiquent aujourd'hui ces dépassements sauvages.