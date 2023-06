Fraude sociale : est-ce facile d'obtenir un faux arrêt maladie ?

Les infos de 18h - Mohamed Haouas condamné à un an de prison pour violences conjugales

Les infos de 18h - Mohamed Haouas condamné à un an de prison pour violences conjugales

Le gouvernement a dévoilé mardi un plan contre la fraude sociale, qui engendre des pertes estimées de 6 à 8 milliards d'euros par an selon la Cour des comptes. L'un des axes de cette lutte consiste à traquer les faux arrêts maladie, qui pullulent sur internet et les réseaux. Un phénomène qui a augmenté ces dernières années, que RTL a voulu vérifier. Notre journaliste a fait le test ce mardi après-midi et a réussi à être arrêtée pour une semaine. C'est écrit noir sur blanc sur l'arrêt maladie falsifié, acheté 40 euros sur le réseau social Snapchat. Des dizaines de comptes proposent ce service : il suffit de taper le mot "arrêt" dans la barre de recherche, puis d'envoyer quelques messages. Des propositions sont rapidement reçues, allant de 20 à 40 euros le document.

Les interlocuteurs demandent le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale et les dates du futur arrêt de travail. Une fois le virement bancaire effectué, le client reçoit par email un faux arrêt maladie signé par un médecin parisien.

Certains médecins complices

Les médecins ne sont pas forcément complices de cette pratique. Les escrocs peuvent usurper leur identité, utilisant ainsi leur document officiel vierge qu'ils ont réussi à récupérer. Mais certains médecins sont bel et bien complices. Certains profils sur Snapchat affirment être soignants et être passés par la plateforme habituellement réservée aux professionnels de santé.

Les escrocs comme les clients risquent une condamnation pour faux et usage de faux, puni de 3 ans de prison et 15.000€ d'amende. 450 cyber-enquêteurs seront bientôt mobilisés dans cette traque aux faux arrêts maladie, qui coûtent chaque année un peu plus de 3 millions d'euros à la sécurité sociale.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info