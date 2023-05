Intolérance au gluten : les signes qui doivent alerter

On le trouve dans de nombreux aliments du quotidien : le gluten, parfois boudé pour des raisons de santé ou par choix. "C'est une protéine que l'on trouve notamment dans le blé et qui a un rôle de liant dans les produits", explique pour commencer Julie Avrillier, diététicienne et secrétaire générale de Nutex (Nutrition experte santé et bien-être). "Ça n'a pas d'apport nutritionnel", précise-t-elle.

Si le gluten est inoffensif pour une majorité d'individus, il arrive que sa consommation entraine une allergie alimentaire ou une intolérance. En France 600.000 personnes sont intolérantes au gluten et seulement 10 à 20% d'entre elles seraient correctement diagnostiquées.

Selon la spécialiste, la maladie cœliaque (l'intolérance au gluten, ndlr) se dépiste par une prise de sang qui met en évidence la présence ou l'absence de certains anticorps ainsi qu'une endoscopie avec biopsie. Chez l'adulte, les symptômes sont divers et se manifestent généralement par "une fatigue, de l'anémie, des maux de ventre". Chez l'enfant, on peut noter "un retard de croissance staturo-pondérale, de la fatigue, de la tristesse", liste Julie Avrillier.



De nombreuses alternatives

Dans ces cas-là il convient de corriger le contenu de son assiette et privilégier une alimentation sans gluten. "On a une offre de produits sans gluten. On les reconnaît facilement avec un épi de blé barré sur les produits. Aujourd'hui, on va trouver des pâtes, du pain, des biscuits sans gluten", détaille-t-elle. "Souvent ça va être des produits à base de farine de riz, de sarrasin...".

L'hypersensibilité au gluten est, elle, plus difficile à cerner. Car elle peut être réelle bien qu'invisible lors des examens classiques. "Le seul véritable moyen de savoir si on est sensible au gluten est de s'en priver", explique la diététicienne. Pour les personnes n'ayant aucun problème, rien ne sert de l'exclure ou de diaboliser cette protéine. Le risque d'une éviction totale est de se priver de sources intéressantes de glucides complexes et notamment de fibres.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info