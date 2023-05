Décembre est là et les températures baissent avec des thermomètres qui passent sous la barre fatidique de 0 degré. Toutes les techniques sont bonnes pour tenter de se réchauffer et si certains optent pour des habits chauds, un bon feu de cheminée, des plats réconfortants, d'autres choisissent un verre de vin chaud, de cidre ou encore de génépi... Des boissons qui sentent bon l'hiver mais réchauffent-elles vraiment ?

La réponse est non. Malgré les croyances populaires, boire de l'alcool ne permet pas d'augmenter sa température corporelle. C'est un faux-ami. En buvant de l'alcool vous aurez une sensation de chaleur au départ mais elle est très éphémère et illusoire. Après quelques minutes, vous aurez encore plus froid en raison de la vasodilatation. Elle consiste en l'augmentation de la taille de vos vaisseaux sanguins qui amènent le sang au cerveau et entraîne une perte de chaleur.

Pour rappel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Selon une étude de Santé Publique France publiée en novembre 2021, 23,7% des Français âgés de 18 à 75 ans ont dépassé les repères de consommation fixés avec l'aide de l'Institut National du Cancer de 10 verres par semaine.

