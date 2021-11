Alcool : près d'un quart des Français boivent trop

Ce mardi 9 novembre, Santé Publique France a dévoilé les résultats d'une étude concernant la consommation d'alcool. Celle-ci a été réalisée entre juin et juillet 2020 auprès de 14.873 individus.

D'après les résultats, 23,7% de la population française âgée de 18 à 75 ans, a dépassé les repères de consommation d'alcool fixés avec l'aide de l'Institut National du Cancer. En 2017, un seuil avait été déterminé par ces deux structures. Celui-ci était de de ne pas dépasser 10 verres par semaine : "Si vous consommez de l'alcool, il est recommandé pour limiter les risques pour votre santé au cours de votre vie de ne pas consommer plus de 10 verres standards par semaine et pas plus de deux verres standards par jour : d'avoir des jours dans la semaine sans consommation".

Toutefois, en comparaison avec 2017, la proportion d'adultes qui consomment trop d'alcool n'a que très peu augmenté, puisqu'elle était de 23,6%. Santé Publique France rappelle quand même qu'une consommation excessive d'alcool est responsable chaque année de 40.000 décès.

Les hommes plus touchés que les femmes

L'étude montre également, que les hommes (33,2%) sont plus susceptibles d'abuser de la consommation d'alcool que les femmes (14,7%). Parmi les 18-75 ans, qui dépassent le seuil de consommation d'alcool, 68,1% étaient des hommes.

Parmi eux, 47,7% n'avaient aucun diplôme ou un diplôme inférieur ou égal au baccalauréat, contre 33,4% des femmes. 25,6% avaient un revenu mensuel bas contre 26,2% pour les femmes. 57,6% des hommes étaient en emploi, contre 59,2% pour les femmes et 9,4% au chômage et 7,2% pour les femmes.