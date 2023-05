Hiver : comment s'habiller pour combattre le froid ?

Ca y est les premières vagues de froid sont là et avec elles les premiers rhumes et coups de fatigue. Il existe des techniques pour les éviter. Voici donc nos conseils pour ne plus avoir cette sensation désagréable de doigts et orteils gelés, nez rouge, frissons et muscles contractés.

Premier casse-tête quand il fait froid : comment s'habiller ? Pas assez de couches de vêtements et vous avez froid, habillé trop chaudement et vous risquez de transpirer, et donc d'avoir finalement encore plus froid.

L'objectif principal en hiver est de couvrir les zones stratégiques, celles qui sont les plus sensibles à la perte de chaleur : la tête, le cou, les pieds et les mains. Porter un bonnet et une écharpe est donc incontournable. Optez aussi pour des gants, une bonne paire de chaussettes et des chaussures adaptées, suffisamment larges pour laisser vos orteils bouger, et imperméables en cas de pluie ou de neige.

La méthode imbattable de l'oignon

La meilleure technique pour s'habiller en cas de froid est celle dite de "l'oignon", qui consiste à superposer les couches intelligemment. Trois couches sont nécessaires. La première doit absorber et évacuer l'humidité de votre corps. Vous pouvez utiliser des sous-vêtements thermiques en fibres synthétiques ou naturelles, comme la laine de mérinos.

La deuxième couche vous isole et vous maintient au chaud, qui ne soit pas trop serrée ni trop large. Vous pouvez prendre une polaire, un gros pull, une doudoune etc. Enfin, la troisième couche vous protège du vent et de l'humidité. Elle doit être étanche ou déperlante et rester respirante, afin de ne pas garder l'humidité du corps. Il peut s'agir d'un simple coupe-vent ou d'une parka par exemple.

L'alcool est un faux-ami

On dit souvent que boire un verre d'alcool réchauffe. C'est faux. En buvant un verre vous aurez une sensation de chaleur au départ mais elle est très éphémère et illusoire car au contraire, vous aurez encore plus froid à l'issue en raison de la vasodilatation.

