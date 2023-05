Grincement des dents : que faire en cas de bruxisme ?

Le bruxisme désigne le fait de serrer et de grincer des dents, un phénomène très souvent lié au stress. D'ailleurs, avec la crise de la Covid-19, les dentistes ont remarqué que davantage de personnes avaient ce comportement. Selon une étude de l'Association dentaire américaine, plus de 70% des dentistes ont observé une augmentation de cas de bruxisme. En France, il n'y a pas eu d'enquête, mais il y a fort à parier que la tendance soit la même.

Ce phénomène est assez fréquent. Cela touche environ 10 à 15 % de la population. Le bruxisme peut avoir lieu en journée quand on est éveillé et le plus souvent pendant le sommeil, ce qui veut dire qu'on peut grincer des dents sans s'en rendre compte. C'est involontaire et si l'on ne dort pas seul, c'est souvent le conjoint réveillé par le bruit de ses grincements qui va s'en rendre compte avant soi, comme pour le ronflement. Si on dort seul, on ne s'en aperçoit que lorsqu'on commence à ressentir des effets négatifs.

Le fait de serrer ou de grincer des dents provoque une usure prématurée de l'émail. On va alors commencer par ressentir des sensibilités inhabituelles aux changements de température, notamment au froid et à la pression. On peut aussi ressentir des douleurs au niveau des mâchoires en raison des contractions prolongées des muscles.

Comment traiter le bruxisme ?

Les personnes concernées par ce problème doivent consulter un chirurgien dentiste. Dans un premier temps, il en déterminera la cause. Elle peut être psychologique ou physique, due à un problème dentaire, ou bien les deux.

Pour contrer le bruxisme, il pourra confectionner une gouttière en résine. C'est comme un protège-dents sur mesure. La gouttière empêche de fermer complètement les mâchoires et de grincer des dents. On la porte la nuit, voire même le jour si cela est vraiment nécessaire. Elle est prise en charge par la Sécurité sociale à hauteur de 172,80 €.

Alors que si le stress est responsable du bruxisme, mettre une gouttière ne s'attaque pas à la racine du problème. Aller voir un psychologue peut aussi aider. Des activités qui réduisent le stress, comme la méditation, le yoga ou l'exercice physique sont également bénéfiques. En faisant baisser le stress, on peut diminuer également ou faire cesser les comportements qu'il induit, comme le bruxisme.

D'où vient le bruxisme ?

S'il n'est pas d'origine psychologique mais dentaire, le bruxisme vient souvent d'une mauvaise occlusion dentaire. Les dents ne s'emboîtent pas bien. Une ou plusieurs dents trop hautes ou décalées, peuvent gêner la bonne fermeture des mâchoires. On a alors tendance à vouloir limer, raboter les dents qui empêchent une bonne occlusion et on grince des dents. Voilà comment le bruxisme peut se mettre en place.

Dans ce cas, il existe deux solutions l'orthodontie pour réaligner les dents, ou la corona plastie qui consiste à remodeler les dents gênantes. Soit on les limant quand elles dépassent, soit en les augmentant par des collages de résine composite quand elles sont trop courtes.

