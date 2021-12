Tout savoir sur les implants dentaires

C’est une technique pratiquée de plus en plus couramment. Chaque année, environ 400.000 implants dentaires sont posés en France. La technique est maintenant bien rodée. Elle permet de remplacer une ou plusieurs dents. Un implant dentaire, c'est une racine artificielle en titane qui est insérée dans l'os de la mâchoire. Cette fausse racine est destinée à recevoir une couronne dentaire. Et c’est cet ensemble qui va remplacer la dent manquante.

L’implant est indiqué, par exemple, quand la pose d'un bridge, une prothèse qui s’appuie sur les deux dents qui l’entourent, est impossible. Il peut aussi se substituer avantageusement au bridge car il permet de ne pas toucher aux dents voisines. On peut poser autant d’implants que nécessaire… enfin si notre budget le permet.

C’est une technique très au point qui s’est simplifiée depuis ses débuts dans les années 50. Elle est fiable avec un taux de succès important, de l’ordre de 98%.

La pose d'un implant prend du temps

La pose d'un implant dentaire se pratique sous anesthésie locale, en cabinet. Tous les chirurgiens-dentistes et stomatologues peuvent, en théorie, poser des implants, mais il est préférable de choisir un praticien spécialement formé.

La pose d’implant demande du temps. D’abord, l’implantologue va évaluer, à l’aide de radios, la qualité et la quantité de l’os dans la mâchoire pour savoir si la pose de l’implant est possible. Si c’est le cas, il va ensuite insérer l’implant. Mais pour que l’implant se soude bien à l’os, il faut attendre entre 3 et 6 mois.

Une fois l’implant bien ancré dans la mâchoire, la couronne définitive pourra être alors être posée. Mais cela peut encore demander 2 ou 3 semaines.

Il y a quelques rares contre-indications médicales à la pose d'implants. En revanche, il n'y a pas vraiment de limite d'âge, mais il faut un os en quantité et en qualité suffisante. Et pour cette raison, il est impératif d’arrêter de fumer quelques semaines avant et après la pose de l’implant, car le tabagisme nuit gravement à la cicatrisation osseuse et réduit de 50% les chances de succès.

Il est aussi recommandé de poser l'implant le plus tôt possible après la perte d’une dent, afin de ne pas perdre trop d'os à cet endroit.

Environ 2.000 euros par dent, attention aux promotions

Le coût moyen en France est de 2.000 euros par dent, moitié pour l'implant et moitié pour la couronne. La pose d'un implant dentaire n’est pas prise en charge par la Sécurité sociale. Mais de plus en plus de mutuelles proposent un remboursement partiel sur la base d’un forfait. La couronne sur implant est, elle, prise en charge par la Sécurité sociale sur une base de 107,50 euros, comme une couronne sur dent, et les mutuelles complètent plus ou moins.



Des cliniques dentaires à l'étranger proposent des coûts bien plus bas. Des établissements situés en Europe de l’Est, en Espagne ou en Turquie proposent des tarifs moins élevés mais difficile de savoir si on peut leur faire confiance. En tout cas, il faut exiger comme en France, un devis et ce qu’on appelle un passeport implantaire, qui regroupe toutes les infos sur l’implant qu’on vous propose.



Attention aux cliniques qui vous promettent une pose en quelques jours seulement ! Elles utilisent pour cela une technique dite d’implants basals qui est très controversée. En deux mots, ça passe ou ça casse ! Les risque d’échecs sont importants. Et en cas de problèmes, il vous faudra bien du courage et de la ténacité pour intenter une procédure d'indemnisation à l'étranger.