Florent Pagny atteint d’un cancer : qu’est-ce que l'immunothérapie ?

En s'envolant pour la Patagonie, où Florent Pagny l'a reçue avec son équipe le 26 janvier, la journaliste de Sept à Huit Audrey Crespo-Mara ne s'attendait pas à recevoir les confidences inquiétantes du chanteur sur l'évolution de son cancer du poumon. La star de 61 ans a en effet révélé avoir découvert des "images pas terribles" lors d'un scanner effectué à la suite d'une toux persistante.

Un ganglion, un risque de métastase… Florent Pagny n'a pas dissimulé le possible retour de la maladie, dont il disait se remettre progressivement fin 2022. L'artiste a également admis avoir quitté la France pour l'Argentine sans achever son traitement d'immunothérapie. Selon l'Inserm, cette méthode destinée à éradiquer les cellules cancéreuses stimule le système immunitaire du patient par l'injection de substances, afin que celui-ci les identifie et les détruise.

Chimiothérapie et immunothérapie : quelle différence ?

C'est là que réside la différence majeure entre l'immunothérapie et la chimiothérapie, qui agit directement sur les tumeurs cancéreuses, tandis que les traitements d'immunothérapie misent sur la stimulation du système immunitaire pour atteindre le même but. L'immunothérapie est administrée en perfusion et doit être faite à l'hôpital.

Encore en développement, elle comporte différentes approches détaillées par l'Inserm, et peut être employée pour d'autres pathologies comme les maladies infectieuses et les maladies inflammatoires, allergiques ou auto-immunes.

