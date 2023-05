Coronavirus : l'Institut Pasteur dresse les lieux les plus à risque de contamination

RTL vous le révélait jeudi, la région Occitanie a fait le point sur les lieux les plus à risques en matière de contamination alors que l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse. Ce vendredi, au lendemain des annonces du ministre de la Santé Olivier Véran concernant cette flambée de nouveaux cas, c'est l'Institut Pasteur qui a cette fois dressé la liste des endroits où l'on se contamine le plus.

Selon cette étude, publiée ce vendredi dans la revue scientifique The Lancet Regional Health Europe, les endroits les plus à risque sont les lieux clos mal aérés, à savoir les bars, les boîtes de nuit ou encore les soirées privées chez soi. L'Institut estime d'ailleurs que l'Euro 2021 de football et le fait de voir des matches en petit groupe à la maison et dans des bars a augmenté les risques de contamination. Les transports sont aussi un lieu à risque mais à moindre échelle.

L'importance des gestes barrières

Selon cette étude, qui s'appuie sur les données de 12.634 personnes testées positives à la Covid-19 entre le 23 mai et le 13 août, aucun surrisque n'a été mis en évidence à cette période pour les restaurants, qui ont rouvert le 19 mai en extérieur et le 9 juin en intérieur. C'est "probablement parce qu'on était en plein été et qu'on pouvait largement ouvrir les fenêtres et mettre les gens en terrasse", indique à l'AFP le responsable de l'étude, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet.

Dans ce contexte, il a rappelé "l'importance de l'aération et du port du masque". "On n'a pas été assez clairs sur l'aération, nous les scientifiques. Rien qu'une porte ouverte en intérieur sur un couloir, dans une salle de classe par exemple, c'est déjà quelque chose, même si c'est mieux d'ouvrir une fenêtre", insiste-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info