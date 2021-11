Coronavirus : 62% des Français pensent qu’un reconfinement est inéluctable, selon notre sondage

Crédit : iStock / Getty Images Plus

Plusieurs pays européens comme les Pays-Bas ou l'Autriche ont mis en place un nouveau confinement afin d'endiguer la violente reprise de l'épidémie de Covid-19. Chez les Néerlandais, ce reconfinement n'est que partiel et chez les Autrichiens il ne concernait que les non-vaccinés dans un premier temps avant de s'appliquer à toute la population. Alors que la cinquième vague se confirme également en France, l'exécutif n'envisage "ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture des commerces", a assuré jeudi 25 novembre Olivier Véran.

Toutefois, une majorité de Français (interrogés avant la prise de parole du ministre de la Santé, ndlr) semblent certains qu'un reconfinement sera inévitable. Selon un nouveau sondage BVA pour Orange et RTL, 62% d'entre eux pensent que la France va être reconfinée dans les prochains jours ou prochaines semaines. 35% des sondés disent cet éventuel reconfinement. En contrepartie, 37% des Français ne croient pas au retour de cette mesure.

Si près de la moitié des 18-24 ans (46%) ne craignent pas le retour d'un confinement, ce n'est pas le cas des 25-34 ans et des employés et ouvriers, qui sont respectivement 42% et 41% à redouter un reconfinement.

Ce sondage a été réalisé sur la base d'un échantillon de 1.001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.