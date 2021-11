Coronavirus : 70% des Français favorables à l'ouverture de la 3e dose pour tous, selon notre sondage

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi 25 novembre que la campagne de rappel vaccinal s'adressait dorénavant "à tous les adultes dès 5 mois après leur dernière injection". Une décision soutenue par une large majorité de la population.

Selon un nouveau sondage BVA pour Orange et RTL, l'ouverture de la troisième dose de rappel à tous les adultes âgés de 18 ans et plus recueille un large assentiment de la part des Français : 70% y sont favorables. Parmi eux, 41% estiment qu’il fallait "tout à fait" le faire. À noter que l'annonce d'Olivier Véran a été faite au lendemain du sondage mais faisait déjà l'objet de rumeurs la veille.

Parmi les sondés, 30% considèrent à l’inverse que ce n’était pas nécessaire. Ils sont 53% à le penser chez les plus jeunes, âgés de 18 à 24 ans, mais seuls 15% l’expriment avec véhémence en indiquant qu’il ne faut "pas du tout" le faire. Les décisions prises semblent donc faire écho aux souhaits des Français, dans un contexte où la perspective d’un reconfinement semble inéluctable à une majorité d’entre eux (62%), 35% le "redoutant" notamment chez les 25-34 ans (42%) et les employés et ouvriers (41%).

Ce sondage a été réalisé sur la base d'un échantillon de 11.001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.