Coronavirus : les tests sérologiques peuvent-ils exempter de la dose de rappel ?

Pour faire face au rebond épidémique et endiguer la cinquième vague, le ministre de la Santé a annoncé ce mercredi 25 novembre l'ouverture de la dose de rappel de vaccins contre le Covid-19 à tous les adultes.

L'objectif de cette dose de rappel est de rehausser le niveau d'anticorps dont nous disposons, qui s'amoindrissent avec le temps. Mais quid des tests sérologiques ? Pour rappel, ils permettent de savoir si l'on a été en contact avec le virus du Covid-19. Ils détectent donc la présence d'anticorps dans l'organisme. Certains d'entre eux, réalisés dans des laboratoires de biologie médicale, permettent même de connaître la quantité d'anticorps dont dispose le patient.

Par conséquent, la question de savoir si les tests sérologiques peuvent exempter d'une dose de rappel se pose. Mais la réponse est non. Selon la Haute autorité de santé (HAS), "nous n'avons pas de données suffisantes pour établir un corrélat qui dit 'à partir de tant d'anticorps, vous êtes protégés contre le virus pendant tant de mois'". On ne sait donc pas, à partir d'un test sérologique, si on est totalement immunisé contre le virus.

Toutefois, le test sérologique peut s'avérer utile pour les personnes non-vaccinées. La HAS informe qu'une "vaccination avec une seule dose" peut leur être conseillée si elles ont récemment été en contact avec le virus et ont déclaré une forme asymptomatique.